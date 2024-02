Test: Quale cantante di Sanremo 2024 sei?

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: IPA Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2024

Sono solo nove le donne al Festival 2024, tutte di alto livello artistico. Le canzoni che interpretano parlano anche di noi e delle nostre storie.

“La noia”, la canzone di Angelina Mango, 22 anni, figlia d’arte ma già con un percorso tutto suo, ci parla non solo di questo stato d’animo come stimolo a darsi da fare, ma anche del disagio di una con troppi pasticci nella vita: “La mia collana non ha perle di saggezza/ A me hanno dato le perline colorate/ Per le bimbe incasinate con i traumi/ Da snodare piano piano con l’età”. Chi non si è sentita, a un certo punto della sua vita, una bimba incasinata?

La canzone di Rose Villain (Rosa Luini, 34), “Click boom!”, mostra le due facce di un legame che potrebbe essere “troppo”: “E non ho mai avuto paura del buio/ Ma di svegliarmi con accanto qualcuno”, esprimendo un dubbio che è sorto a molte di noi.

L’attrice-cantante Clara (Soccini, 24), la Crazy J di “Mare Fuori”, in “Diamanti grezzi” suggerisce di apprezzare quello che si è, senza farsi condizionare dalle aspettative: “Non saremo mai/ Quello che poi ti aspetti/ Oro nei fallimenti/ Solo diamanti grezzi”.

La regina del pop Annalisa (Scarrone, 38) canta la sua “Sinceramente” con l’intento di rivendicare i suoi spazi, malgrado i dubbi: “E anche se poi cadesse il mondo/ Non mi sogno di morire di sete/ Sto tremando sto tremando/ Sto lasciando dei chiari di luna indietro/ E tu non sei leggero”. L’artista di “Euforia” sostiene che solo sentendosi libere si può essere profondamente legate a qualcuno.

Il brano di Fiorella Mannoia, 69 anni, intitolato “Mariposa”, racconta l’orgoglio di tutte le donne, con un inizio potente e mozzafiato: “Sono la strega in cima al rogo/ Una farfalla che imbraccia il fucile/ Una regina senza trono/ Una corona di arancio e di spine”. La cantautrice romana narra in musica tutto quello che il genere femminile incarna e rappresenta.

Le donne vivono anche grandi passioni per qualcuno che le ha fatte sentire bene, come canta Emma (Marrone, 39), in “Apnea”: “Mi fai sentire il brivido di stare bene/ Di stare insieme/ E non è una bugia di quelle che si dicono/ Per nostalgia”.

Ascoltiamo anche “La rabbia non ti basta”, della rapper BigMama (Marianna Mammone, 23) in cui lei sottolinea il diritto di farsi accettare e accettare se stesse: “È facile distruggere i più fragili/ Colpire e poi affondare chi è solo/ Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire”.

Alessandra Amoroso, 37, finora è stata al Festival per cinque volte come ospite, ma quest’anno potrebbe addirittura vincere. Affronta la gara con “Fino a qui”, un pezzo molto vicino alla realtà quotidiana di tante di noi, con una preziosa citazione di Vasco: “Sono stata sveglia/ A disegnare sul soffitto/ Anche solo una stella/ A sentirmi/ Come Sally/ Senza avere più voglia/ Di fare la guerra”.

Forse è “Pazza”, la canzone di Loredana Bertè, 73, quella che ci dà più forza, con la sua grinta rock e le sue parole incendiarie: “E sono pazza di me/ Sì perché mi sono odiata abbastanza/ Prima ti dicono basta sei pazza e poi/ Poi ti fanno santa”, toccando il cuore con una frase su cui riflettere e anche commuoversi: “mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle”.

Ma oltre che a rispecchiarci nei brani delle artiste sanremesi, possiamo sentirci più vicine a una o l’altra interprete, perché in qualche modo ci somiglia, ci ispira, ci trasmette emozioni particolari. Gioca con il test che ti svela a quale delle cantanti più seguite sui social somigli, perché sono loro il futuro della nostra musica, che è stata già in gran parte scritta dalle star più iconiche come Fiorella e Loredana.