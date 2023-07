Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Come puoi diventare (davvero) famosa sui social?

Ormai sono migliaia le persone che, in base alla loro preparazione, creatività, know how e estrosità, emergono nel grande mare dei social più famosi diventando virali e accumulando migliaia di follower grazie a video, story e reel da migliaia di visualizzazioni. Ma come fanno? Come ci riescono?

Gli ingredienti-base

Di sicuro ci sono due ingredienti che possono favorire il successo di un video: la freschezza e l’ironia. Questi sono gli elementi basilari di centinaia di contenuti caricati ogni giorno sui social al top. Poi devono aggiungersi altri fattori come l’originalità (per distinguersi dagli altri milioni di video) e la creatività (ovvero quell’idea in più che stupisce e cattura chi guarda). È molto importante anche scegliere un genere e seguirlo in ogni contenuto.

Una linea da seguire

Possiamo mettere video (o story, o reel) divertenti, surreali, esplicativi, musicali, dance, di trucco o di moda, ma in linea di massima dobbiamo poi mantenere quell’impostazione perché il pubblico si “affeziona” al nostro stile. Dobbiamo poi essere regolari nel pubblicare contributi al nostro profilo, senza far trascorrere troppo tempo tra uno e l’altro: la gente si dimentica presto, sul social poi ancora di più!

La spontaneità premia

Bisogna anche tenere d’occhio gli altri creator, studiando le loro mosse, osservando i loro video, “rubando” qualche trucchetto, soprattutto nei live che sono importantissimi. Inoltre, è fondamentale risultare disinvolte, spontanee, naturali e molto auto-ironiche. Il tutto realizzando video che siano chiari, luminosi, coinvolgenti, divertenti, ma soprattutto che incuriosiscano gli utenti – i quali ci mettono un nanosecondo a passare al contenuto successivo se il nostro non li “acchiappa”. Infine, occorre scegliere le musiche giuste, se riteniamo che sia il caso di aggiungerle. Devono essere adatte alle nostre performance e al nostro stile, buffe, attuali, epiche, a seconda di ciò che stiamo raccontando.

Ma il dubbio rimane: di quale argomento potremmo occuparci nei video, nelle story e nei reel che pubblicheremo e che ci faranno guadagnare migliaia di follower e, si spera, migliaia di euro? Per scoprirlo, basta giocare con il test che svela verso quale tema possiamo orientarci per iniziare la carriera da creator/influencer con un sacco di follower (e un mucchio di aziende pronte a farci da sponsor).