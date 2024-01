Test: Chi sarai in una vita futura?

Ti ci vedi proiettata in un domani avanzatissimo, in cui ruoli e professioni saranno rivoluzionate? Scopri con il test a quale attività avveniristica ti porteranno le tue caratteristiche e le tue qualità quando i confini del mondo saranno diventati galattici

Se fosse possibile rinascere, riuscite a immaginare chi potreste essere tra mille o diecimila anni? Di sicuro qualcosa della personalità di adesso rimarrebbe anche nella futura persona che rinascerà. Ma come sarà il mondo tra tantissimi anni? Chissà se il metaverso occuperà gran parte della nostra quotidianità o se l’Intelligenza Artificiale ci aiuterà davvero a vivere meglio.

Ipotesi possibili

Immaginare il futuro, in una circostanza come quella attuale, non conduce a scenari pacifici e idilliaci: è difficile pensare che le guerre non ci saranno più, ma anzi il timore è che saranno sempre più tecnologiche e letali. Però le persone saranno più sane, grazie agli interventi di ingegneria genetica che ci consentiranno di “correggere” i difetti dei nostri cromosomi che di scegliere il miglior corredo genetico per i figli. Ci sarà più cibo per tutti, se le proteine artificiali verranno sviluppate, ma forse – come sempre – il mondo sarà diviso tra una minoranza di super-ricchi che avranno tutto (compresa la salute) e una maggioranza di persone che vivranno in povertà.

Aiutati dai robot

Nel nostro futuro ci saranno grandi quantità di automi e di robot a sollevarci dalle incombenze più gravose, e l’umanità stessa potrà “robotizzarsi” grazie ad una serie di microchip e varie tecnologie impiantate nel corpo per migliorare la propria efficienza e salute. Probabilmente però l’umanità dovrà far fronte a nuove epidemie e a virus che potrebbero provenire anche da altri pianeti, come pure si dovrà necessariamente perseguire una ferrea politica di protezione dell’ambiente, sempre più compromesso a causa dell’aumento della temperatura e del livello dei mari. Però potremo viaggiare nello spazio, fare una vacanza su Marte o una crociera nella Via Lattea.

In questo lontano domani che è solo prevedibile, come (e cosa) potresti essere nella tua prossima vita? Quali saranno i tuoi impegni, i tuoi sentimenti, le tue speranze? Gioca con il test che ti porta nel futuro per svelarti quale ruolo avrai e come vivrai nell’avvenire più remoto. Pronta a partire?