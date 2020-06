Il tempo ti darà quello che stavi cercando. Non avere fretta

editato in: da

Ci sono momenti nella vita in cui abbiamo davvero la sensazione di aver sbagliato tutto, di aver remato contro il nostro stesso destino, di aver intrapreso strade e percorsi che ci hanno condotto all’infelicità. E che dire di tutte quelle persone alle quali abbiamo aperto il cuore? Quelle che sono entrate prepotentemente nella nostra vita, che ci hanno conquistate e che poi ci hanno abbandonate al primo soffio di vento?

Tante, troppe volte abbiamo sentito l’esigenza di mollare, di arrenderci, perché la vita stava prendendo forme che non ci erano più familiari e, forse, smettere di comprenderla era la soluzione più semplice. Eppure, se solo riuscissimo ad avere fiducia, scopriremmo che, in fondo, basta solo avere pazienza per ricevere le risposte e le soluzioni a quei insormontabili ostacoli.

Perché anche quando ci troviamo nel bel mezzo di un uragano, senza comprendere come e perché, forse dobbiamo solo fermarci, smettere di scappare e affrontare la tempesta, camminarci nel mezzo, attendere che passi. Perché solo così possiamo comprendere il senso della vita.

Al contrario invece tendiamo a correre veloce quando ogni problema bussa alla nostra porta, come se, il voler trattare in maniera sbrigativa le situazioni più spiacevoli, fosse quasi una via d’uscita. E invece, il dolore, così come ogni avvenimento negativo, ha in serbo per noi una lezione, e solo vivendolo possiamo comprendere il senso del tutto.

Perché non può piovere per sempre e dopo la tormenta arriva sempre il sereno, esattamente come quella gioia inattesa, chiamata serendipity e che siamo abituate a vedere nei film. Perché se ci fidiamo della vita, le cose belle succedono, a chi ha fede, a chi non si arrende. A tutte le persone che sanno valorizzare le pause e le incertezze.

Alcuni pensano che l’attesa, porti alla disperazione, eppure le cose più belle, non sono forse quelle per le quali abbiamo lottato e atteso? E la pazienza, non è forse la virtù dei forti? Sì, lo è perché ed è grazie a lei che la nostra mente produce la forza che alimenta il corpo e il cuore.

Chi sa aspettare troverà l’inaspettato, perché tutto accade, passa e si trasforma in nuove forme incredibili. Perché la vita, non dice mai di no, più che altro aspetta il momento giusto per darci tutto ciò che stavamo attendendo.