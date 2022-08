Per superare il dolore devi accarezzare le tue ferite

Fonte: iStock Toccare le ferite per guarire

La paura e il dolore sono due delle emozioni che più spaventano. Sono diverse tra loro, eppure l’esperienza ci ha insegnato che sono strettamente collegate, perché spesso uno è la conseguenza dell’altra e viceversa.

A volte, il dolore, è scaturito dalla paura. Paura di farsi male, di soffrire, di fallire e di sbagliare. Altre volte, invece, la paura si palesa proprio quando ci troviamo ad affrontare tutte quelle situazioni che in passato hanno dato voce al nostro dolore. Ed è chiaro che nessuno vorrebbe soffrire mai.

Eppure il dolore fa parte della vita. Questo stato di sofferenza che penetra il corpo, e arriva fino al cuore e all’anima, è qualcosa che tutti abbiamo sperimentato, seppur in forme e intensità diverse. A volte lo superiamo, lo guariamo e lo seppelliamo in qualche parte dentro di noi. Altre volte, invece, lo mettiamo a tacere fingendo che non esista. Ed è allora che lui torna più prepotente che mai.

Come riconoscere il dolore

Il dolore ha tante forme, alcune delle quali spesso non sappiamo e non vogliamo riconoscere perché è più facile difendersi che combattere. Eppure ci meritiamo tutte una possibilità, quella di tornare a camminare verso la luce, lì dove si trovano tutte le cose dove si nasconde la felicità.

Per riconoscere il dolore dobbiamo sintonizzarci con esso. Lui può manifestarsi in tanti modi, come la paura dei cambiamenti o in quella di lasciarsi andare, nel ripetere determinati schemi che sono sempre fallimentari. A volte si palesa in tutte quelle situazioni spiacevoli in cui tendiamo a creare o a tornare, e che etichettiamo come sfortunate.

Ma la sfortuna, lo sappiamo, non esiste. Esistiamo noi, con il nostro bagaglio di esperienze, noi con le nostre paure e con tutte quelle emozioni che per molto tempo abbiamo soffocato con l’illusione che prima o poi sarebbero svanite.

Accarezza le tue ferite

E invece il dolore non svanisce se non viene affrontato. Non può essere cancellato, ignorato e dimenticato. Questo non può succedere se prima non facciamo nostro il coraggio di attraversarlo, di toccarlo.

Se non siamo noi a prenderci cura delle ferite, con le nostre mani, queste resteranno per sempre. Diventeranno sempre più grandi, ingombranti e dolorose e condizioneranno per sempre la nostra vita, i sentimenti e tutte le nostre azioni.

Toccare una ferita ancora dolente fa paura, questo è evidente. Ma è proprio per questo che dobbiamo agire per fermare quell’emorragia emotiva, per curarla e per guarirla. Per lasciare andare il passato e fare spazio al presente, per accogliere tutte quelle meravigliose opportunità che ci stanno aspettando da qualche parte del mondo.

Facciamo nostro il coraggio e prendiamo per mano quella sofferenza, guardiamola negli occhi e silenziamo tutto il resto. Impariamo a mettere a tacere tutte quelle paure che ci paralizzano e che ci impediscono di affrontare quelle che sono le emozioni più intense e spaventose che proviamo. Facciamolo per assumere nuove consapevolezze, per rendere più leggero quello che è oggi un dolore insostenibile.

Il dolore non sparisce mai per sempre, ma assume nuove forme che ci permettono di crescere e di evolverci. Che guariscono le ferite, giorno dopo giorno, fino a cicatrizzarle. E sarà allora che queste torneranno a brillare perché avremmo imparato a camminare di nuovo verso il sole, dopo aver attraversato i sentieri più scuri della vita.