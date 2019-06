Summertime sadness: cos’è la depressione estiva di cui (forse) hai sofferto anche tu

editato in: da

Si chiama Summertime Sadness ed è la depressione estiva, caratterizzata da specifici sintomi, quali inappetenza, tristezza, insonnia, pigrizia. A soffrirne sono soprattutto le donne.

Questa forma di depressione fa parte del SAD, il disturbo affettivo stagionale, difatti va e viene con le stagioni. Le persone che ne soffrono tendono a sentirsi peggio durante i mesi caldi, al contrario di quel che accade a chi più frequentemente si incupisce nei mesi freddi. Perché succede? Dipenderebbe, fra le varie cose, dalla luce abbagliante tipica della stagione estiva, che agendo su melatonina e serotonina, stimolerebbe una certa malinconia, dovuta a un cambiamento troppo improvviso del bioritmo. E anche le alte temperature influiscono negativamente sull’umore.

Questo, perlomeno, accade a chi soffre di Summertime Sadness, perché in altri individui sono, invece, la mancanza di luce e il freddo a causare depressione. Un altro fattore indisponente è rappresentato dal pullulare di eventi mondani, che riuniscono molta gente all’aria aperta, provocando una sensazione di malessere anziché di gioia e condivisione. Il motivo è probabilmente il disagio sociale, che induce queste persone a volersi isolare dagli altri, non riuscendo a godere della compagnia.

Ma forse di mezzo c’è anche l’invidia per chi si diverte, soprattutto se le persone depresse stanno vivendo un periodo stressante o lavorano troppo, a discapito della spensieratezza. Anche perché con il periodo estivo, il lavoro rallenta e molta gente parte per le vacanze, impedendo a questi individui di riversare il proprio disagio esistenziale sulla professione. In poche parole, l’estate li costringe a fare i conti con se stessi.

Dato che fra i vari sintomi della Summer Sadness c’è l’insonnia, vale la pena conciliare il riposo bevendo una tisana rilassante e chiudendo le finestre per mantenere la stanza buia, in modo che la luce non provochi risvegli durante il sonno. Per combattere la pigrizia, potete dedicarvi a un hobby appassionante. In ogni caso, se i sintomi sono molto intensi, bisogna consultare uno specialista, in modo da individuare il percorso terapeutico migliore per affrontare la depressione estiva, che in alcuni casi può davvero diventare problematica.