Il tempo libero è un dono: ma non sa rilassarsi rischia di stressarsi

Cos'è lo stresslaxing: lo stress che nasce dall'incapacità di sapersi rilassare

Parliamo di tempo libero, questo sconosciuto. Quello agognato, ricercato e voluto, e sempre mal gestito. Quello che sfugge dalle mani e si allontana dai nostri occhi raggiungendo luoghi sempre più lontani mentre noi restiamo fermi e immobili, a guardarlo svanire.

Perché la verità è che nonostante il desiderio si trasformi molto spesso in una spiacevole ossessione, non facciamo mai niente di concreto per ritagliarci e vivere quel tempo libero. Non lo facciamo perché siamo schiavi del mito della produttività, di quell’idea che solo impegnando le nostre giornate, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, possiamo davvero dare un valore alla nostra intera esistenza.

Ecco che allora, quando i più coraggiosi osano approfittare di quel tempo, per concedersi la tanto voluta pace dei sensi, tutto sembra ritorcersi contro di loro. Tra sensi di colpa, smania di fare cose e incapacità di godersi il momento, ecco che fa capolino lo stresslaxing: lo stress che nasce dall’incapacità di sapersi rilassare.

La paura di non fare niente

Ci hanno abituato fin da piccoli a condannare la pigrizia, a trattarla come un male assoluto da combattere e da contrastare a ogni costo. Guai ad accoglierla o ad abbracciarla. Perché del resto, ci dicevano, eravamo destinati a fare grandi cose. A diventare l’incarnazione terrena del mito della produttività, del gran lavoratore. Quello stacanovista, responsabile e impegnato, quello con un agenda sempre piena di impegni e una gran voglia di fare.

Perché è così che si definisce il nostro valore in quanto persone, non attraverso la curiosità che ci appartiene, le passioni e gli interessi che ci entusiasmano, e nemmeno con le relazioni che siamo capaci di coltivare, ma solo ed esclusivamente con gli impegni, meglio ancora se questi ricoprono tutta la giornata e anche i weekend. O almeno è questo quello in cui abbiamo sempre creduto.

Ma la verità, quella che conoscono solo alcuni di noi, è che ci hanno mentito. Tuttavia, uscire da una grande bugia, che intanto si è trasformata in una prigione nella quale ci illudiamo di stare comodi, è sempre molto difficile. Ecco perché tutte le volte che i più coraggiosi osano abbandonare la loro gabbia dorata vengono travolti e storditi da sentimenti ed emozioni tutt’altro che piacevoli.

Succede che, all’improvviso, ci si sente a disagio nel non controllare le mail di lavoro, in colpa per aver lasciato una pagina vuota in agenda, privi di valore per aver scelto di non fare niente. Ci si sente stressati al solo pensiero di rilassarsi.

Ecco che allora chi pensa di preservare il proprio stato mentale, rinuncia completamente al tempo libero, non comprendendo, almeno nell’immediato, che a rischiare sono proprio il benessere mentale ed emotivo. Perché vivere in funzione del lavoro, e degli impegni familiari e professionali, non sembra poi così male. O comunque non peggio dell’oziofobia, di cui vi abbiamo parlato qui, e di quella paura di non fare niente che annulla totalmente il nostro valore.

D’altro canto invece c’è chi, nonostante i timori, sceglie comunque di provarci, complici i pareri degli esperti e le numerose evidenze scientifiche che dicono e ribadiscono che il tempo libero è sacrosanto. E allora perché, quando ce lo concediamo, ci stressiamo?

Stress da relax: cos’è e perché non ci fa bene

È una condizione che un po’ tutti proviamo, anche se in pochi riescono ad ammetterlo ad alta voce, ed è quello stress che nasce durante i momenti di relax. L’Urban Dictionary ha già dato un nome a questo malessere: si tratta dello stresslaxing e, siamo certi, che il termine anticipa già il suo significato.

Lo stresslaxing fa riferimento a uno stato di agitazione, di ansia e tensione, che nasce naturalmente tutte le volte che proviamo a staccare la spina. Quando ci liberiamo dagli impegni, per godere finalmente del tempo libero, ma ci sentiamo svuotati del nostro valore. Perché se non siamo produttivi, impegnati ed efficienti, allora, chi siamo per davvero?

Gli esperti parlano di una condizione che può colpire tutti, ma che affligge soprattutto le persone che hanno fatto del senso di responsabilità un vero e proprio mood di vita. Professionisti che hanno ruoli di rilievo, ma anche persone che seguono costantemente, e spesso in maniera totalizzante, tutti gli aspetti della sfera familiare.

Non sono immuni, dallo stresslaxing, i perfezionisti, ovvero tutti quegli individui che non sono mai soddisfatti dei risultati ottenuti e che vivono in funzione del “fare di più e meglio” e, più in generale, tutte quelle persone che sono fermamente convinte che a garantirgli un ruolo di tutto rispetto nella società siano gli impegni, e dunque la totale esistenza del tempo libero.

Come godersi (per davvero) il tempo libero

Quanto la condizione dello stresslaxing possa essere pericolosa per il nostro benessere è facilmente intuibile. Come tutte le situazioni di forte stress, infatti, il caro prezzo da pagare si presenta nelle forme più subdole e inaspettate. E no, non è mai previsto uno sconto per nessuno.

In questo caso, poi, il paradosso che scaturisce dall’incapacità di non saperci rilassare, rischia di ostruire tutte le vie di fuga. Perché se sappiamo che nei periodi di forte stress, il relax e il tempo libero diventano una fonte di beatitudine, come si fa quando quella stessa fonte diventa stressante?

Modificare le abitudini, e il modo di vedere le cose, è il primo punto di partenza per uscire dall’empasse. Imporci un cambiamento così grande, e pretendere di avere risultati nell’immediato, non funzionerà. Bisogna piuttosto modificare la nostra quotidianità facendo piccoli passi, ma sempre costanti e direzionati verso la meta.

Iniziamo, per esempio, a trattare le pause per quelle che sono. Che si tratti di quella del pranzo, o quella più breve dedicata al caffè, rinunciamo in quei pochi minuti a controllare le mail di lavoro o a pensare alle prossime cose da fare. Programmiamo, invece, qualcosa di piacevole, che si tratti di un viaggio o di una gita fuori porta, e lasciamoci trasportare dall’entusiasmo che le novità, e i piccoli cambiamenti che spezzano la routine, portano sempre.

Un’altra cosa che possiamo fare, per imparare di nuovo a rilassarci, e a farlo per davvero, è quella di pensare ai momenti di spensieratezza che abbiamo vissuto e condiviso in passato. Il ricordo di quei momenti può trasformarsi in un grande stimolo nel volerli ricreare.

Valgono, ovviamente, i soliti rimedi di introspezione e meditazione, quelli che ci aiutano a fermarci, a rilassarci e a staccare. Facciamolo: la vita è solo una e non avremmo altre occasioni per godere della sua bellezza.