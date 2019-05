editato in: da

La donna che ama la solitudine non è strana, ma libera e serena

Ciascuno di noi porta dietro di sé un bagaglio che contiene al suo interno le esperienze di vita vissute.

Queste, in qualche modo influenzano il nostro essere e di conseguenza ne forgiano il carattere. Se da una parte ci sono persone che prediligono trascorrere la maggior parte del proprio tempo libero in compagnia, dall’altra ci sono quelle che preferiscono concedersi più di un momento per stare sole con se stesse.

Non c’è nulla di strano nel preferire quest’ultima opzione, anzi rilevanze scientifiche hanno dimostrato che trascorrere 15 minuti al giorno da soli riduce lo stress e apporta effetti benefici all’organismo.

Stare da sole non è neppure sinonimo di asocialità e non bisogna pensare che una persona che non ami stare troppo tempo in compagnia, sia per forza introversa. Se preferisci trascorrere molto tempo in compagnia del tuo io, probabilmente ti piace concentrarti sui tuoi pensieri e ordinarli, ma prediligi anche il silenzio e non ti spaventa il confronto con l’altra parte di te.

Ma non è tutto: se ti piace stare da sola, probabilmente possiedi queste 7 caratteristiche:

Sei autoriflessiva. Ti soffermi molto prima di fare una scelta e per questo, stando da sola, hai modo di dedicare del tempo alle tue questioni personali e a come affrontarle al meglio. Conosci bene la tua interiorità. Il tempo che trascorri da sola lo impieghi con te stessa, interrogando la tua anima per conoscerne anche gli angoli più remoti. Cogli quello che gli altri non vedono. Stando con te stessa hai acuito alcune capacità come quella di comprendere in maniera immediata le persone che ti circondano e che si avvicinano a te. Il tuo fiuto riconosce a prima vista l’amica che in realtà sta parlando alle tue spalle, o una persona sincera che vuole vederti felice. Consideri il tempo come un elemento prezioso. Prediligi ottimizzare il tempo e ha un valore molto importante per te. Non ti piace sprecarlo facendo cose inutili o che non ti apporteranno alcun beneficio. Hai pochi amici, ma sono quelli giusti. Non ami sprecare il tempo con semplici frequentazioni. Quando incontri una persona sincera e incline al tuo carattere, preferisci approfondire la conoscenza. In generale, ti piace mantenere relazioni lunghe e autentiche. Imponi dei limiti. Non ti basta essere circondata da una persona qualsiasi, vuoi accanto amici veri, partner leali con i quali condividere i momenti più belli della tua vita. Non sei una persona che ama sbottonarsi più del dovuto e ti piace mantenere il riserbo sulla vita personale; Cerchi sempre nuovi stimoli. La tua è una mente attiva, brillante e pronta a gettarsi in nuove attività. Proprio per questo, cerchi nuovi stimoli nel lavoro, nelle amicizie e in tutte le relazioni: vuoi conoscere e approfondire sempre di più per arricchire la tua persona.