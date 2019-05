Stare a lungo in luoghi silenziosi migliora la tua salute mentale

editato in: da

Sapevate che i luoghi silenziosi possono essere un perfetto toccasana per la salute?

Gli scienziati hanno scoperto che essere esposti tutti i giorni al rumore tipico delle città come le automobili, i mezzi pubblici, ecc. può provocare diversi problemi di salute come patologie cardiache, disturbi del sonno, pressione alta, nonché la perdita dell’udito. Non solo, i suoni possono diventare così intensi da causare anche danni molto più immediati e abbastanza forti da essere un vero e proprio pericolo per i timpani ed è certo che la rumorosità eccessiva fa male.

Al contrario il suo opposto, ovvero il silenzio, è percepito come tutto ciò che è privo di rumore e l’assenza del suono può portare tantissimi benefici alla nostra salute sia fisica che mentale. Se la troppa esposizione ai rumori forti è rischiosa e dannosa la mancanza di suono riduce tantissimo il danno fisico causato dall’inquinamento acustico. Proprio come suggeriscono alcuni studi recenti, l’esposizione prolungata e ripetuta al silenzio può apportare un netto miglioramento per la salute, esattamente come un’esposizione prolungata ai suoni può provocare danni per il benessere psicofisico.

I risultati relativi ai benefici della quiete sono stati una vera e propria sorpresa per i ricercatori, in particolare, uno studio sui topi ha rivelato che anche se tutti i suoni hanno avuto effetti neurologici a breve termine nessuno di loro ha avuto un impatto duraturo. Ma con grande stupore è stato scoperto che due ore di silenzio al giorno hanno favorito lo sviluppo delle cellule dell’ippocampo, ovvero la parte del cervello legata alla formazione della memoria che coinvolge i sensi. In questo caso si trattava semplicemente di uno studio sui topi e non sugli esseri umani, ma allo stesso tempo alcuni scienziati sperano che questi risultati straordinari possano aprire la strada per alcuni potenziali trattamenti come la cura e la prevenzione dell’alzheimer.

Quest’ultimi potrebbero essere utilizzati come una sorta di terapia per le persone con disturbi associati ad un rallentamento della crescita delle cellule dell’ippocampo, come la demenza,l’ansia e la depressione. In ogni caso gli esperti affermano che il silenzio è estremamente importante per il nostro cervello e grazie ad i suoi vantaggi, la tranquillità può diventare una vera e propria cura per numerosi disturbi. Pertanto, è consigliabile a volte fermarsi un attimo e contemplare dei luoghi silenziosi ed affascinanti, al fine di favorire al meglio il benessere mentale.