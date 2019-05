Sparire dopo il primo appuntamento: anche le donne lo fanno per vari motivi

editato in: da

Quante volte, dopo il primo appuntamento ci siamo chieste: “Mi scriverà?”. E quante altre volte ci siamo soffermate su quella spunta di WhatsApp che non accennava a diventare blu. Perché noi donne si sa, siamo romantiche, sognatrici e spesso un po’ troppo ottimiste.

E se i ruoli si invertissero? Diciamolo pure, non per forza dobbiamo vestire i panni di una femme fatale, ma se prestassimo più attenzione a quei dettagli trascurati durante il primo appuntamento, scommettiamo che saremmo noi a sparire dopo la prima uscita?

Ci sono poi, come tutte le cose nella vita, costanti e variabili per determinare una sparizione in piena regola, già dopo essersi appena conosciuti. Un esempio? Potreste conoscere qualcuno che semplicemente vi piace di più o chissà, imbattervi nel tanto temuto colpo di fulmine.

Ci sono anche dei motivi però, per cui forse dovreste sparire davvero. Vediamone alcuni.