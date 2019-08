Un sorriso può fare la differenza. Ma un sorriso sincero può cambiarvi la vita

editato in: da

Un sorriso? Può cambiarti la vita! Ne sono convinti gli studiosi della Minnesota University che hanno realizzato uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista “Plos One”, valutando la reazione di 803 persone alla vista di quattro diversi tipi di sorriso in 3D. La ricerca, che riconosce l’importanza del linguaggio non verbale, parte dall’idea che le espressioni facciali siano in grado di modificare la percezione di un messaggio che si vuole trasmettere.

Nello studio i vari tipi di sorriso sono stati generati dal computer, variando l’angolo della bocca, la parte visibile dei denti, l’ampiezza e la simmetria. I volontari hanno poi dovuto valutare le emozioni che percepivano guardando i vari volti, giudicando anche l’efficacia, la piacevolezza e la genuinità delle espressioni. Il risultato? Il sorriso più amato, considerato il migliore fra tutti, è quello con la dentatura.

Non solo: se il sorriso è stretto, è meglio non mostrare i denti, mentre quando è ampio, verrà considerato molto più genuino se chi lo esibirà mostrerà la dentatura. Infine i sorrisi sono stati giudicati molto più efficaci quando erano simmetrici, anziché asimmetrici. Insomma: un sorriso può cambiarti la vita e il modo di comunicare con le altre persone, migliorando i rapporti interpersonali, sia nella vita privata che sul lavoro.

D’altronde gli scienziati sapevano già quanto un sorriso possa essere potente, per la salute fisica e mentale. Secondo alcuni studi aumenta la longevità, rendendo il viso più giovane di 3 anni e prolungando l’aspettativa di vita di 7 anni. Aiuta il corpo a rilassarsi, rafforzando il sistema immunitario (ti ammalerai di meno) e aiutando ad eliminare lo stress. Ma non è finita qui: sorridere (e ridere) fa bene anche al cuore, protegge dall’ictus, riduce il dolore (vedi la clown terapia) e tiene attivo il cervello. Si tratta di un elisir di lunga vita che non costa niente e fa davvero bene: provare per credere!