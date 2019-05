Sono le scelte che fai a 30 anni che ti renderanno felice a 50

editato in: da

Essere felici si può e a volte dipende tutto dalla propria buona volontà. A volte basta fermarsi un attimo e chiedersi se determinate strade nella vita potranno apportare maggiore serenità per il futuro. Sicuramente non è facile fare sempre le scelte giuste, ma sono proprio le azioni quotidiane a giocare un ruolo fondamentale per raggiungere la strada della felicità. Vivere al meglio il presente potrà garantire un futuro migliore.

Uno studio condotto su oltre 1.500 anziani ha voluto mettere in evidenza tutti i consigli ed i suggerimenti che queste persone hanno svelato per raggiungere i giusti traguardi nel corso della vita. Uno dei primi consigli dati da queste persone sagge è quello di trovare il lavoro desiderato. Queste persone hanno affermato che è preferibile portare a casa un piccolo stipendio ed essere soddisfatti del proprio ruolo, anziché logorarsi dentro per un lavoro che non piace e vivere solo il fine settimana. Si tratta di uno dei consigli più giudiziosi che questi anziani individui possano dare ai giovani.

Trovare la soddisfazione nel lavoro è la prima chiave per essere felici. La cosa più importante è quella di essere coinvolti e presi da una professione che trasmetta sempre i giusti stimoli e che permetta di andare a lavoro ogni giorno in maniera serena.

Un ulteriore suggerimento è quello di accettare sempre nuove sfide, e questo non vale solo in campo lavorativo, ma anche nell’ambito della vita privata. Qualche esempio? Viaggia da sola se non lo hai mai fatto. Rientrare nei jeans di quando eri ragazza e disfarti di quei chili di troppo che stanno mettendo in pericolo la tua salute. Cambiare città, fare un’esperienza all’estero… quante volte è capitato nella vita di avere la possibilità di prendere nuove e stimolanti strade e aver rinunciato? Ecco che subentrano i rimpianti, poiché tornare indietro non è più possibile. Le opportunità bussano sempre alla porta di qualcuno, ma il segreto sta nelle scelte.

La lezione che gli anziani vogliono trasmettere è quella di approcciarsi sempre a nuove esperienze, poiché potrebbero rivelarsi davvero interessanti in futuro. La vita è un’avventura, ma per beneficiare di ciò bisogna saper sempre affrontare nuove sfide. Inoltre per essere felici anche in tarda età è necessario sviluppare le proprie abilità sociali durante il presente. Non importa quanto qualcuno abbia talento o sia brillante: trattare con le persone nel modo giusto, essere socievoli e andare d’accordo col prossimo è la base per un futuro migliore.