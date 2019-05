Sogni spesso d’essere incinta? Il motivo non ha nulla a che vedere coi bambini

editato in: da

Ti è capitato spesso di svegliarti nel cuore della notte per aver sognato di essere incinta? Che ti piaccia o no, in molti casi non si tratta di premonizioni, e non diventerai presto mamma. Ma come vanno interpretati questi sogni?

Sognare di essere incinte quando non lo si è e non si sta cercando una gravidanza è un fatto molto comune. In alcuni casi, spiegano gli esperti, anche gli uomini possono sognare di portare in grembo un bambino. Le interpretazioni che possono essere date a questo tipo di sogni sono molteplici, e in molti casi non hanno nulla a che vedere con la maternità in senso stretto: il tuo subconscio sta cercando di lanciarti ben altri tipi di messaggi.

Se hai fatto un sogno in cui sei nel pieno di una gravidanza, potrebbe voler dire che sei pronta a “far nascere” qualcosa di nuovo e bello nella tua vita. Chiediti cosa sta per accadere e se hai preso delle decisioni importanti, come tornare a studiare oppure cambiare carriera: il tuo subconscio ti sta mostrando che ci sono dei lavori in corso, e che c’è una nuova idea di cui devi prenderti cura come se fosse un bambino. Solo in questo modo potrai esprimere pienamente il tuo potenziale e mettere a frutto tutti i tuoi progetti.

Poiché diventare madri nella vita porta con sé molte responsabilità, il sogno di una gravidanza potrebbe anche indicare che ti senti oppressa da qualcosa di nuovo che sta accadendo nella tua vita o che hai paura di assumerti delle nuove responsabilità. Potrebbe trattarsi di una relazione, di un nuovo lavoro o semplicemente di un periodo particolarmente stressante: in ogni caso, se ti svegli nel cuore della notte per aver sognato di avere il pancione, potresti aver bisogno di rilassarti. Prova delle nuove tecniche di respirazione o dedicati allo yoga.

Insomma, se sogni di essere incinta non c’è alcun bisogno di correre dal dottore o in farmacia per comprare un test di gravidanza. A seconda dei casi, invece, dovrai organizzare nei dettagli i tuoi piani per il futuro oppure staccare un po’ la spina e capire da dove provengano le tue paure.