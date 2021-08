I social network influiscono anche sui nostri ricordi . E non dobbiamo permetterlo. Da Instagram a Facebook , passando per Twitter : i social fanno ormai parte dell'esistenza di ognuno di noi. Un passo dopo l'altro hanno occupato sempre più spazio nelle nostre giornate senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Ci alziamo e, mentre facciamo colazione, scorriamo le notifiche di Facebook. Andiamo a letto, poco prima di dormire, ci informiamo su cosa hanno postato i nostri amici su Instagram. Tutti ci affanniamo a postare, condividere, commentare, ma non ci chiediamo mai quale sia l'impatto sulla nostra memoria, custodita in quelle pagine web, fra foto e Like.

I social cambiano la nostra mente: è un dato di fatto. La scienza l'ha ormai dimostrato da tempo. L'aspetto più inquietante però riguarda la memoria. Quel bagaglio di sentimenti ed emozioni che ci cambiano, ci arricchiscono e, in sostanza, ci rendono quello che siamo. La memoria d'altronde ha bisogno di essere allenata e i social, ma soprattutto l'ossessione dei selfie, non aiutano. La voglia di condividere sul nostro profilo quello che stiamo facendo è più forte dell'interessa a vivere quel momento. Il risultato? La memoria sfuma perché non ci immergiamo davvero dentro ciò che ci sta accadendo. Lo viviamo come se fosse qualcosa di distante da noi, l'ennesimo scatto da realizzare e mettere online.

Ma l'azione dei social sulla memoria non finisce qui perché quei ricordi vengono interiorizzati e vissuti non tramite le emozioni che proviamo in quel momento, ma attraverso una lente d'ingrandimento pericolosa: il gradimento degli altri. I Like, i commenti e le condivisioni danno un valore o meno a quel ricordo, finendo inevitabilmente per mutare ciò che ricordiamo.

Non solo: le nuove funzioni dei social (in particolare di Facebook) ci ripropongono dei ricordi a distanza di anni o mesi. Il risultato? Ricordiamo solo ciò che scelgono loro. Finendo per archiviare esperienze passata che sfuggono alla nostra memoria e riportando a galla qualcosa che viene filtrato dai social. Il primo passo per evitare questo meccanismo è identificarlo, per scoprire che la vita è qualcosa di più di un selfie e che la nostra mente è qualcosa di meraviglioso e complesso che è stato progettato proprio per consentirci di fare esperienza, vivere e ricordare la nostra vita. Non abbiamo bisogno dei social per farlo, nè oggi e nemmeno domani.