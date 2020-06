editato in: da

Smettila di pensare che non puoi farlo, metti a tacere tutte quelle voci nella tua testa che ti invitano a non fare qualcosa solo perché è troppo audace, folle e apparentemente fuori dalla tua portata, nulla ti è impossibile.

Se lo vuoi tu puoi fare tutto e non c’è persona, ostacolo o muro che possa fermarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi, se non quella maledetta voce che troppo spesso ti viene a trovare.

Mettila a tacere, fallo subito, prima che lei che prenda il sopravvento e faccia in modo che la paura ti paralizzi facendoti rinunciare a tutto. “Non puoi farlo”, “non provarci nemmeno”, “è troppo tardi”, sono solo alcune affermazioni limitanti che ripeti a te stessa perché hai paura di provarci.

E invece dovresti rischiare, anche tutto quello che hai se è necessario, per difendere i tuoi sogni. E se fallirai, sarà comunque un successo. Lo sarà perché tutto quello che hai fatto ti avrà insegnato qualcosa, perché i lividi ti rendono più forte e ti ricordano che hai sempre una possibilità per ricominciare. E farlo ogni volta sarà bellissimo.

Ci sarà sempre quella voce che ti dirà che non puoi osare tanto perché non sei abbastanza meritevole, talentuosa o arguta, nelle vicende personali o professionali. Ma che ne sa lei di cosa si prova a sentire il cuore esplodere di felicità di vita vissuta?

No, lei non può sapere cosa vuol dire lasciare luoghi sicuri e familiari, quella comfort zone che tutto sommato ti fa apprezzare la quotidianità. Ma era davvero questo che sognavi da bambina? Accontentarti di una vita vissuta a metà solo per paura di rischiare?

La verità è che ci saranno cuori infranti e lividi, lacrime da asciugare e grandi delusioni, perché la vita è così intensa che può far male, ma è la stessa che ti regala le gioie più importanti, se le sai vivere. E le cicatrici diventeranno dei cimeli da mostrare orgogliosamente perché saranno le tue vittorie.

Smettila di ripeterti che non puoi farcela e insegui i tuoi obiettivi, acchiappa i tuoi sogni, volta in alto, più in alto che puoi e se dovessi cadere rialzati, ancora e ancora. Perché tu, sei la donna più forte che conosci, e nulla e nessuno potrà fermarti mai.