Quando smetterai di correre, capirai il senso della vita

Un giorno smetterai di correre, appendendo al chiodo le tue scarpe più comode per indossare quelle che tutte le donne sognano. Magari un paio di Louboutin col tacco a stiletto che tutte abbiamo desiderato indossare almeno una volta nella vita.

E quel giorno, quando accadrà, ti sentirai libera e felice come non mai, perché avrai finalmente compreso il senso nel vita. Quello sarà traguardo più importante di sempre, perché avrai capito che correre e avere fretta non ha senso.

Perché lo sai anche tu che hai sempre vissuto in un mondo troppo veloce, che ti ha inghiottito e ti ha travolto in un vortice dal quale non sei più riuscita a scappare. Non ricordi quando e come, eppure è successo.

Ti sei lamentata, hai sofferto per la mancanza di tempo, hai pianto per non essere riuscita a realizzare i tuoi sogni o per non aver trascorso come volevi i momenti con le persone che amavi. Poi un giorno, come accade nella favole, si è accesa quella scintilla, un momento tanto raro quanto unico in cui in piena lucidità hai capito.

Hai compreso che la bellezza sta nelle piccole cose di cui non hai mai goduto, perché il tempo, quello che avevi maledetto e che consideravi ostile, ti sfuggiva tra le mani. Ma tu l’hai capito che in realtà dipendeva tutto da te e quando ci sei arrivata hai smesso di avere fretta.

Hai rallentato poco a poco, seguendo quello che ti dicevano il corpo, le tue sensazioni, il tuo ritmo e ti sei accorta di quanto è meravigliosamente bello osservare i tuoi figli che dormono, ammirare il mare senza guardare mai l’orologio, lasciarti andare tra la braccia di chi ami, senza fretta.

Hai saputo apprezzare le gocce di pioggia e il panorama apparentemente soffocato dalla neve soffice, per poi vedere il mondo tornare a brillare con il primo sole di primavera.

Quando hai smesso di correre hai capito che la vita aveva tutto un altro significato, completamente diverso da quello che gli avevi attribuito. Hai imparato a dare il valore giusto a tutto quello che hai, alle persone che ti circondano, a quei gesti d’affetto mancati o fatti tra fretta e abitudine.

Tu, tra un sospiro e un sorriso, hai finalmente compreso il senso della vita.