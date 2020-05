Simulazione, bugia e inganno: le 3 falsità che distruggono i rapporti, e le persone

editato in: da

Che si tratti di una relazione d’amore o di una profonda amicizia, i rapporti sono complicati e possono mutare nel tempo per le più svariate ragioni. Ma c’è una cosa che li distrugge per sempre e questa si chiama falsità.

Bugia, inganno o simulazione, quando una persona ci tradisce distrugge ogni cosa. Vengono a mancare rispetto e fiducia, i due pilastri di una relazione sana ed equilibrata, cosa resta allora? Più niente.

Sono diversi i modi in cui una persona può ferirci ma il dolore resta pressoché lo stesso perché un tradimento, in qualsiasi forma, segna la fine di ogni cosa e manda in frantumi il cuore.

Sono molte le persone abituate a mentire, alcuni lo fanno sin da bambini, per le ragioni più differenti, fino a farlo diventare una pericolosa abitudine.

Ci sono diversi tipi di falsità che probabilmente incontrerete nella vostra vita. Il primo è sicuramente più inusuale e merita forse più comprensione, questo riguarda la simulazione, ovvero il piegare la realtà in una certa misura per renderla come la si vuole. Molte persone ad esempio occultano aspetti di se stessi o della vita, arrivando ad assumere anche nuove identità o nascondendo parti del carattere.

Perché le persone usano la simulazione? Le risposte sono diverse, potrebbero simulare qualcosa per attrarre gli altri o per sopravvivere o ancora per nascondere paure e timori, a volte però le motivazioni sono meno nobili, come trarre vantaggio da alcune situazioni.

Poi ci sono loro, le bugie e gli inganni, quelle cose che distruggono tutto. Ma se è vero che la bugia è confinata ad una dichiarazione verbale o a una menzogna fine a se stessa, l’inganno è un concetto molto più ampio e spaventoso. Capita che le persone non solo mentono, ma creano situazioni e complotti per nascondere la realtà.

Simulazione, bugie e inganni possono essere moralmente sbagliati ma è sempre opportuno, prima di giudicare, contestualizzare due cose: motivazioni e scopo. Una cosa però è certa, indipendentemente da tutto, in un rapporto, di qualsiasi natura esso sia, nessuna di questa tre cose farà del bene.