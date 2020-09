Sii forte per te stessa e se c’è una guerra in corso, combattila

editato in: da

Sii forte per te stessa, oggi, domani e sempre. Sii coraggiosa e tenace, combatti le tue battaglie affinché nessuno ti sconfigga, nessuno dimentichi chi sei e quanto vali.

Sii nobile affinché nessuno ti umili, mai. E non tradire, per nessuna ragione al mondo, te stessa. Trattati come se fossi il tesoro più prezioso del mondo, un tempio da onorare e proteggere e bada bene a chi farai entrare al suo interno.

Raccogli tutte le forze che albergano dentro di te e cammina a testa alta, sempre. Insegui i tuoi sogni, percorri la strada verso il successo, raggiungi i tuoi obiettivi. E se c’è una guerra in corso, combattila, ma solo se ti appartiene, perché è per te stessa che devi essere forte e per nessun altro.

Perché le persone si mostreranno per quelle che sono realmente solo quando ci sarà da scendere in campo; ora lo sai che nessuno ti aiuterà a raccogliere i pezzi del tuo cuore in frantumi. Dovrai farlo innumerevoli volte e sarai sola, ecco perché ti sembrerà sempre un po’ più difficile.

Arriverà la tempesta e ti ritroverai sola ad affrontarla, perché davanti agli ostacoli più spaventosi, il resto del mondo ti volterà le spalle. Tu non avere paura e affrontala, con la forza di un divinità spaventosa e la bontà di un angelo.

Sii paziente, unisci questa virtù alla forza che hai dentro di te per diventare la donna più potente che conosci, e se il mondo ti calpesta, tu ribellati sempre.

Perché sei la cosa più preziosa che hai, sei la tua migliore amica, il tuo angelo custode. Sei la luce in fondo al tunnel, sei la forza e la dolcezza, sei la persona più importante della tua vita, quella con la quale dovrai convivere per sempre.

Arriverà la tormenta, giorni cupi nei quali ti ritroverai da sola a navigare il mare in tempesta e metterai in dubbio tutto ciò che è stato, tutto quello che hai fatto. Piangerai guardandoti attorno e riscoprendoti sola, come non lo sei mai stata.

Ma dopo un po’ la vita ti sembrerà più bella, tornerai a sorridere e ti renderai conto non avrai bisogno più di nessuno. Perché ora puoi andare dove vuoi, niente e nessuno ti sarà da ostacolo. Perché ora puoi mostrare orgogliosamente le tue cicatrici, che brillano come il metallo più prezioso, perché nessuno ti toglierà il sorriso, mai più.