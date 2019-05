Sei un essere speciale e meriti qualcuno che abbia cura di te

editato in: da

Nella vita di tutti i giorni viviamo di sogni, aspirazioni, bisogni e necessità. A volte anche futili ma dentro di noi sappiamo che tra tutto questo abbiamo bisogno anche di qualcuno che alla fine, si prenda cura di noi.

Abbiamo imparato con l’esperienza che dobbiamo essere noi le prime a capire quando abbiamo bisogno di volerci bene ma spesso, dimentichiamo che possiamo scegliere anche da chi farci voler bene.

Ricordiamocelo sempre che il vero cambiamento e la vera cura a tutto siamo noi, ma non per questo dobbiamo nascondere che alla fine tutte, abbiamo bisogno di qualcuno che sappia amarci soprattutto quando ne abbiamo più bisogno.

La vita non è scontata e a volte le situazioni difficili e i dolori sono davvero tanti. Non sempre anche se piene di forza, sappiamo mantenere e gestire da sole tutto quello che ci accade. Siamo umane e dopo tante avversità arriva la stanchezza. Per questi motivi chi abbiamo vicino deve capire, sapere quando dirci la parola giusta, guardarci negli occhi e regalarci un abbraccio.

Siamo noi a scegliere chi camminerà nel nostro fianco e questa persona deve meritarsi di stare al nostro passo, nel bene nel male, sapendo prendersi cura di noi anche quando noi stesse, non riusciamo più a farlo.

Non date per scontato che qualcuno così non esista perché ce la meritiamo davvero una persona che ci veda come esseri speciali e che alla fine, si prenda cura di noi.