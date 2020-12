Seguire il battito del cuore rende speciale la vita

editato in: da

L’ascolto non è solo quello che riguarda i suoni e i rumori che arrivano dall’esterno. Ascoltare vuol dire anche percepire ciò che il cuore ci dice, entrare in sintonia con quella voce che va oltre le paure, i timori e i pregiudizi, quella autentica e senza filtri, l’unica in grado di toccare la realtà e sperimentare tutte le sue sfaccettature.

Eppure, seguire il battito del cuore, quello che rende speciale la vita, non è un’arte a portata di tutti perché sono ancora molte le persone che non sanno coltivarla e sfruttarla, che ignorano la sua grandezza. Ai sussurri che provengono dal petto si preferisce il silenzio o quei rumori assordanti che arrivano dall’esterno e che ci allontanano da tutte le cose che sanno renderci felici.

Così, ecco che troppo spesso inseguiamo il richiamo delle cose effimere e passeggere senza prestare la giusta attenzione alle altre, quelle piccole, quelle che caratterizzano la nostra vita e che sono l’unica e grande fonte di felicità. E se solo ascoltassimo il cuore sarebbe semplice comprendere che è a loro che dovremmo dare importanza, sempre.

Perché non è fondamentale guardare o ascoltare, dobbiamo andare oltre al visibile per percepire il mondo che ci circonda e tutte le sue fantastiche sfumature, quelle che si palesano solo a chi utilizza il cuore per dialogare con l’esterno. Come una sorta di radar interiore, un sesto senso potentissimo, così lui ci guida alla scoperta del vero volto delle persone, delle situazioni che ci circondano e dell’energia che muove il mondo intero.

Seguire il cuore è un’arte che consente di aprirci a tutte le cose invisibili e apparentemente impercettibili con una certa sensibilità. Ascoltarlo vuol dire sintonizzare tutti i sensi, e i sentimenti, l’amore per la vita e l’intuito per un’interpretazione più profonda di quello che sappiamo vedere.

Una percezione così sublime che è molto di più di saper riconoscere, e che ci regala una consapevolezza diversa della nostra vita e dei nostri sentimenti. La più grande, pura ed elevata abilità che un essere umano possa sviluppare: seguire il cuore rende magica e unica la vita, non ritardiamo questo momento.