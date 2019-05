Se ti lascia per un’altra, hai vinto tu. #lodicelascienza

editato in: da

Il tradimento è una di quelle esperienze che non si augura nemmeno ai propri peggiori nemici. Scoprire un tradimento ci inizia a far diffidare del prossimo, a credere meno nell’amore e soprattutto nelle promesse. Ogni relazione è fatta di sicurezze che improvvisamente, con un solo tradimento crollano e ci fanno sentire prese in giro da sempre anche perché lo sappiamo, l’amore può finire, capita, ma farlo interrompere con un tradimento è tra i peggiori modi di dirsi addio. A tradire in una coppia sono soprattutto gli uomini che tendono a lasciare la propria compagna per una nuova lei e spesso si pentono della scelta e ci assillano cercando il perdono per qualcosa che giurano di non ripetere più ma ricordiamoci, il danno è fatto.

Per questo motivo dal tradimento c’è tutto da imparare e a dirlo è la scienza attraverso uno studio condotto dagli psicologi statunitensi della Binghamton University. Essere lasciate per un’altra persona, spiegano i ricercatori, sembra una sconfitta ma non lo è, anzi. Anche se sembra poco logico in amore vince chi viene tradito perché solo chi subisce una grande sofferenza può imparare a capire come scegliere un altro partner e magari capire come comportarsi per non ritrovarsi nella stessa situazione di prima. Soffrire così tanto e venire a contatto con la parte più vigliacca dell’essere umano aiuta l’evoluzione di noi stessi e dell’intera specie.

Gli psicologi americani hanno sottoposto oltre seimila persone di 96 paesi diversi a un questionario circa il tradimento. In questo modo hanno potuto indagare sull’animo delle donne tradite a causa dell’uomo che ha scelto una nuova partner e da qui hanno evidenziato una lunga serie di interessanti scoperte. In primis i risultati del sondaggio hanno dimostrato che le amiche delle donne tradite le consolano attraverso il buon senso, ovvero sottolineando che uomini del genere bisogna solo perderli e mai trovarli. E parte proprio da qui la magia dell’evoluzione perché un uomo capace di questo tipo di tradimento, potrà perdere il pelo ma non il vizio.

Per questo motivo, come spiega anche il dottor Craig Morris, mentre la donna tradita inizierà ad acquisire nuove consapevolezze sulla sua storia passata e su se stessa, probabilmente la nuova donna subirà al 99% lo stesso identico trattamento della ex del suo attuale uomo. Quindi è logico che a vincere tra le due donne, ovvero quella del presente e quella del passato è sicuramente la seconda. La prima diventerà, quando meno se lo aspetta, una donna perdente illusa e tradita dallo stesso uomo di cui abbiamo già parlato mentre aver subito il tradimento ci renderà più forti, persone nuove e consapevoli che è pieno di uomini del genere ma con la giusta attenzione, evitiamo proprio di trovarli prima di perderli.