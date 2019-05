Se parli da non sola non sei matta (ma potresti essere un genio)

editato in: da

Parlare da soli è un fenomeno che accomuna moltissime persone. Spesso si avverte la necessità di esprimersi e ci si rende conto di parlare unicamente con se stessi e questo comportamento non si manifesta solo all’interno della privacy della propria casa ma anche mentre si cammina per strada, in ufficio o durante lo shopping. Le persone tendono a parlare da sole moltissime volte durante l’arco della giornata non considerando che in realtà “pensare a voce alta” aiuta a essere se stessi in ogni occasione e a materializzare ciò che ci passa per la testa.

Questo tipo di comportamento contribuisce a dare maggiore senso alle cose anche se capita di sentirsi “folli” o di considerare matti coloro che tendono a parlare da soli. In realtà si tratta semplicemente di conversare con le voci presenti nella testa, che detta in questo modo può davvero bastare per essere considerati dei malati mentali, ma in realtà chi lo fa ha qualcosa in più.

Moltissime persone avranno sicuramente assistito a questo fenomeno, vedendo individui che vagano per le strade e parlano da soli, soprattutto negli ambienti più affollati ma la verità è che esprimersi tra sé e sé non è motivo di pazzia, ma è questione di genialità.

Le persone che parlano da sole sono più intelligenti, basti pensare agli affascinanti monologhi interiori dei più grandi pensatori, alla poesia, all’arte e alla storia come ad esempio Albert Einstein che parlava a se stesso ed era solito ripetere fra sé e sé le sue frasi. Dunque, se avete l’abitudine di parlare da soli sappiate che non “siete soli” e fuori di testa, al contrario siete molto più intelligenti di chi non lo fa.

Questa azione spontanea fa lavorare in modo più efficiente il cervello e d’altronde, se questo fenomeno accomuna molte persone è di buon auspicio comprenderne i benefici perché esprimersi ad alta voce aiuta a farci capire di cosa abbiamo bisogno o a farci memorizzare qualcosa di specifico. Ad esempio, se si è alla ricerca di un oggetto che non troviamo dire il suo nome ad alta voce aiuta ad avere maggiore familiarità con il suo aspetto e quindi pronunciando il nome di questo aumentiamo le probabilità di trovarlo. Parlare da soli ci aiuta a capire e ad apprendere, esattamente come fanno i bambini. Impariamo quindi ad ascoltare sempre la nostra voce interiore e ogni tanto a darle anche spazio in una conversazione, anche se l’unico interlocutore siamo noi stessi.