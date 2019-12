Donne invisibili: la loro rivincita vale più di ogni cosa

editato in: da

Le chiamano le donne invisibili, quelle che mandano avanti la famiglia, il lavoro e i rapporti senza però prendersi alcun merito. Perché non ne hanno bisogno, sanno quanto valgono e la loro soddisfazione non arriva dalle lusinghe degli altri.

Si tratta di donne umili e splendide che spesso vengono sopraffatte da chi di visibilità ci vive o peggio ancora, necessita di scavalcare gli altri per cercare la notorietà.

Ma l’umiltà e l’essere introversi sono delle peculiarità rare ma splendide, soprattutto in un periodo in cui per tutti, è più importante apparire che essere. Come moderne Wonder Woman queste donne si dividono tra il lavoro e la famiglia, senza chiedere aiuto a nessuno e sono semplicemente perfette nella loro attività silenziosa.

Al contrario invece, ci sono donne che con meno competenza e capacità, fanno di tutto per mostrare che loro sono migliori e con strategie, molte volte subdole, vivono in cerca di visibilità.

I motivi invece, per cui altre donne scelgono di fare tutto quello che fanno nella quotidianità in silenzio, sono diversi. Si tratta di un vero e proprio comportamento invisibile sia sul lavoro che nella sfera personale che a volte però non ripaga.

Hanno la tendenza ad evitare i riflettori perché non vogliono rubare la scena alle altre o perché semplicemente non hanno bisogno di farlo per consolare il loro ego. Del resto l’umiltà è una grande dote e queste persone ne hanno da vendere.

Sappiamo che nella società moderna la visibilità è molto importante, soprattutto per il lavoro e la carriera: mostrando tutte le proprie capacità infatti le donne cercano la leadership. E fin qui, non c’è nulla di male.

Il vero problema nasce quando queste persone tentano di tutto per scavalcare le loro colleghe, pur con meno esperienza o capacità soltanto perché necessitano di brillare e lo fanno, anche se non di luce propria.

Le donne invisibili sanno invece che i meriti gli verranno riconosciuti anche senza mettere in mostra platealmente tutto ciò che fanno e che sanno fare. Perché loro sanno brillare da sole e aspettano soltanto il momento giusto per illuminare tutto e tutti. Questa è la loro rivincita più grande.