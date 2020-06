Spero tu possa ritrovare te stessa. E non perderti più

editato in: da

Spero che tutte le cose belle, quelle che hai sempre sognato e desiderato, ti seguano, ti trovino, ti abbraccino e restino con te. Mi auguro che tu, tragga dai momenti più bui un grande insegnamento o una semplice lezione, perché tutte le cadute, ogni fallimento, ti hanno portata oggi fino a qui.

Ti sembrerà di non farcela, a restare all’ombra del tuo dolore, affrontare tutto questo da sola, riuscire a guardare fuori dalla finestra solo quando è buio e chiudere le tende quando invece esce il sole. Mi auguro che tu possa trovare la forza per ricominciare, per ritrovare te stessa, per crescere e vivere.

Perché tutto questo è solo una piccolissima parte del tuo percorso di vita, ma non è il tuo destino, che al contrario si prospetta roseo e luminoso. E lo sai anche tu, che un giorno tornerà il sole, perché l’hai provato in prima persona quanto può essere meraviglioso perdersi nell’infinito dell’orizzonte.

E viverla questa vita, come tu vuoi, non ti renderà mai al sicuro, ma che importa? Tu continua a correre veloce, come l’acqua, fluida e temeraria, anche se il tempo ti minaccerà. Spero che tu possa tornare alla casella di partenza e ricominciare, più bella e forte che mai.

Mi auguro che i tuoi successi vengano celebrati e i tuoi fallimenti rivalutati. Che da tutto questo tu possa ricavare un grande insegnamento, quello di saper mettere la rabbia da parte, di essere in grado di affrontare il dolore e di ricominciare, per ritrovare te stessa e la tua felicità.

E non aver paura di chiedere aiuto, appoggiati sulle spalle di quelle poche persone, autentiche e vere, che hanno scelto di entrare nella tua vita e che, quando ti abbracciano, riescono a distruggere tutte le tue paure.

Ma, soprattutto, non smettere di amare mai, con tutta te stessa. Non accontentarti delle briciole, non accettare vie di mezzo, ama con tutta la forza dirompente che ti appartiene. Ama gli altri, la vita, ama te stessa. E soprattutto, non avere paura di smarrirti, perché capiterà ancora e ancora. Ma tu ricordati, che nella vita ogni tanto, è necessario perdersi per ritrovarsi.