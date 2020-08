Quando non ce la fai più, trova la motivazione in chi ti circonda e ti ama

editato in: da

Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo inevitabilmente stanche e sopraffatte dagli impegni quotidiani, personali e lavorativi. Periodi nei quali non abbiamo più le forze e le energie per inseguire i sogni, per fare ciò che amiamo, limitandoci solo a ripetere quei gesti abitudinari per andare avanti e sopravvivere.

Capita, infatti, che esattamente come il nostro corpo e la mente, anche l’anima si affatica, perché non riceve più i giusti stimoli da noi e dalla vita che viviamo. Quando questo accade è chiaro che è tempo di intervenire, per ritrovare la forza e l’energia di cui abbiamo bisogno per vivere.

Attenzione però, se è vero che siamo donne fortissime alla stregua di una Wonder Woman qualsiasi, è altrettanto vero che i nostri super poteri a volte non possono bastare, ecco perché affidarsi e fidarsi degli altri può farci davvero bene.

Chi ha deciso di starci accanto, del resto, ha scelto di sopportarci e supportarci nella buona e nella cattiva sorte: amici, fidanzati e parenti sono lì per noi, per aiutarci anche a ritrovare lo slancio mancato. Sono loro, le persone che riempiono meravigliosamente la nostra vita, giorno dopo giorno, a farci ritrovare la motivazione che abbiamo perso.

E non lo dice solo l’esperienza di chi, con il tempo, ha imparato che gli amici possono essere davvero degli alleati preziosi nei momenti no, ma lo conferma anche la scienza: affidarsi agli altri contribuisce a rigenerare la motivazione, a patto che sia qualcuno di cui ci fidiamo.

E chi meglio di ci ama può assolvere questo compito? Del resto la motivazione è dura da ritrovare in qualsiasi settore, che si tratti di allenamento sportivo o di passioni, o ancora di carriera o di dieta, ad esempio. Quando ci troviamo in quel clima di incertezza generale che non riusciamo a superare, con il supporto degli altri tutto diventa più facile.

Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of the Association of Consumer Research, la motivazione si può ritrovare ispirandosi alle altre persone, meglio se queste fanno parte della nostra vita e interagiscono con noi. Proprio così, le persone che ci circondano possono diventare per noi una fonte d’ispirazione e aiutarci quindi a ritrovare l’energia perduta.

Questo ci insegna, ancora una volta, che non dobbiamo fare sempre tutto da sole, ma al contrario dobbiamo affidarci e fidarci di chi ci circonda, persone che ci insegnano a crescere e a evolverci, a ritrovare noi stesse e lo slancio che avevamo perso.