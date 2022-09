Vuoi risparmiare sulla spesa? Lascia lo smartphone a casa

Fonte: iStock Come risparmiare sulla spesa

Sono tante le abitudini che possiamo fare nostre per risparmiare, soprattutto in un periodo storico in cui la crisi energetica ci costringe a fare i conti con aumenti imprevisti, non solo sulle bollette, ma anche su tutti quegli acquisti che primari e fondamentali che facciamo ogni giorno.

Oltre a modificare i comportamenti quotidiani, per evitare sprechi e rientrare nei conti sui bilanci di fine mese, possiamo adottare un’altra tecnica che ci permette di risparmiare sulla spesa al supermercato. Il consiglio arriva direttamente dalla scienza.

È più semplice di quanto potete immaginare: basta solo lasciare lo smartphone a casa. Secondo gli esperti, infatti, il cellulare ci distrae al punto tale da portarci a riempire il carrello con cose di cui non abbiamo bisogno.

Lo studio dell’Università di Bath

La soluzione, per risparmiare sul carrello della spesa, arriva direttamente dai ricercatori dell’Università di Batch. Gli esperti, che hanno condotto una ricerca poi pubblicata sul Journal of Marketing, hanno individuato nello smartphone il peggior alleato del risparmio all’interno di un supermercato.

Controllare il cellulare mentre si cammina tra le corsie, infatti, distrae le persone al punto tale da farle spendere oltre il 40% in più del necessario. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno utilizzato degli speciali occhiali per monitorare il movimento degli occhi di un campione di 500 persone.

È emerso che, gli individui senza smartphone, hanno trovato con rapidità i prodotti di cui avevano bisogno mentre gli altri, quelli distratti dalle continue notifiche del cellulare, hanno riempito il carrello più del dovuto, anche con beni non necessari.

Spesa: il trucco per risparmiare ed evitare gli sprechi

I ricercatori dell’Università di Batch hanno spiegato come mai lo smartphone è la causa di scontrini piuttosto salati partendo da ciò che conosciamo sul nostro cervello.

Quando facciamo la spesa siamo circondati da tantissimi prodotti, di marche e prezzi diversi, che amplificano in maniera esponenziale la nostra scelta. Scandagliare tutte le alternative disponibili è un’impresa che il cervello umano non può condurre in poco tempo, così ecco che con un po’ di concentrazione, e con una lista della spesa alla mano, riusciamo a individuare i prodotti di cui abbiamo davvero bisogno.

Secondo gli esperti, l’impresa ci riesce anche perché abbiamo una sorta di pilota automatico che si attiva grazie alle nostre abitudini e che ci porta sempre tra le stesse corsie, lì dove possiamo trovare i prodotti che utilizziamo nel quotidiano.

Quando però abbiamo lo smartphone tra le mani, e siamo distratti da notifiche, notizie e social media, la concentrazione viene meno e il nostro pilota automatico si disattiva naturalmente. Dal momento in cui siamo distratti, infatti, vaghiamo da una parte all’altra del locale perdendo di vista ciò di cui abbiamo bisogno. Al contrario, ci facciamo allettare anche da altri prodotti che in realtà non ci servono, e che finiscono inevitabilmente a riempire il carrello e ad aumentare la spesa finale.

Il consiglio, quindi, è di lasciare il cellulare in borsa, oppure direttamente a casa. Meglio se al suo posto abbiamo una lista della spesa che ci ricorda tutto il necessario e che ci permette anche di evitare sprechi.