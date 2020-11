Ripartire da zero per partire più forte

editato in: da

Non è mai facile risollevarsi da un dolore, che sia dovuto alla fine di un grande amore o un fallimento o ancora a un ostacolo che ci sembra insormontabile, lo stesso che aumenta la distanza tra i nostri sogni e la realtà. Eppure anche se fa così paura dover ricominciare e cambiare tutto quello che fino a ora ci sembrava familiare, è un atto doveroso che dobbiamo a noi stesse e alla nostra vita.

Perché non possiamo tenere tutto sotto controllo, sempre, e inevitabilmente accade che le cose non vanno come avevamo sperato. Ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare alla felicità o che non possiamo ritrovarla in quelle piccole cose che troppo spesso ignoriamo o trascuriamo.

Perché la verità è che quella che consideriamo la fine non è altro che un nuovo inizio. Ricominciare da zero per partire più forte richiede tanto coraggio, vuol dire imparare a riconoscere in un cambio di marcia tutta la nostra vita, possiamo scegliere di ingranare la prima e partire lentamente o spingere il piede sull’acceleratore per raggiunge luoghi inediti e sconosciuti, per tornare a vivere come prima, più di prima.

Dopo una caduta, anche se dolorosa, c’è sempre una risalita e dobbiamo imparare a prendere coscienza del fatto che abbiamo infinite possibilità per ricominciare, anche quando non le vediamo. Gli errori e i fallimenti possono essere un’inesauribile fonte di felicità: è dietro a questi che si nascondono gli insegnamenti e le più grandi lezioni di vita.

E anche se ci ritroviamo in mezzo alla tempesta, dove persino le onde non sembrano gentili, ricordiamoci che nulla può abbatterci. Forse non ne usciremo totalmente indenni, forse ritorneremo in quel porto ammaccate e un po’ doloranti ma basterà anche il più piccolo e timido raggio di sole per tornare a splendere. E sarà bellissimo.

E smettiamola di nasconderci dietro a tutti quei luoghi comuni del “sono sfortunata” o “è troppo tardi”, nessuna scusa è abbastanza forte da poter interferire con il coraggio e con la tenacia che ci appartengono, anche quando non sembriamo trovarle dentro di noi.

Non esiste un momento giusto o sbagliato per ricominciare se non l’istante in cui ingraniamo la marcia, partiamo da zero e ripartiamo, più forti di prima!