La rinascita dell’anima. La tua vita comincia qui, di nuovo

editato in: da

Perché in fondo a pensarci siamo davvero fortunate: la vita ci concede infinite possibilità di rinascere. Un nuovo lavoro, una città diversa, una nuova casa e poi l’amore, e quella gioia inattesa che ci ricorda che tutto può sempre cambiare. Le cose e le persone più belle sembrano appartenere a quella luce brillante e avvolgente che arriva solo dopo aver attraversato i momenti più bui e faticosi.

Non è forse questo un dono di cui dovremmo essere grate? Esattamente come accade con le cose che ci circondano, anche noi ci trasformiamo e ci evolviamo, cambiamo pelle e ci rinnoviamo. Spesso accade proprio quando sembriamo non avere più forze, quando la mente non riesce più a sorreggere il peso dell’anima, stanca e affaticata. Sono quelli i momenti in cui, in realtà, ci prepariamo ai cambiamenti più grandi, quelli più importanti.

Perché è solo quando abbiamo la sensazione di aver perso la nostra energia vitale, perché ci sono stati ostacoli insormontabili e muri apparentemente imbattibili, che comprendiamo che è il momento di lasciarci alle spalle qualcosa che non ci appartiene più.

Forse lo abbiamo capito in maniera dolorosa, ma è arrivato il tempo di voltare pagina e dire addio al passato, che resterà per sempre nei ricordi, per cominciare a vivere il presente, qui e ora. Accade che, esattamente come quando siamo nate, non sappiamo cosa ci aspetta lì fuori, lontane dalla comfort zone nella quale ci siamo rifugiate per molto, forse troppo, tempo.

Fa paura è vero, ma la rinascita è un dono della vita, essenziale e fondamentale per ritrovare noi stesse. A volte, c’è tristezza nel lasciare andare qualcosa, ma la verità è che nulla sarà mai andato per sempre, che si tratti di persone, di scelte e situazioni, dobbiamo ricordarci che ogni cosa fatta ci ha portato oggi qui, a una nuova e importante tappa fondamentale del nostro viaggio.

Una tristezza malinconica che altro non è che una celebrazione dei sorrisi, delle lacrime, della gioia e del dolore, di ogni cosa fatta e detta. Questo stato d’animo è l’istante prima del rinnovamento, della rinascita dell’anima, del seme che sboccia dentro di noi. Anche se apparentemente dolorosi, questi sono gli attimi indimenticabili che segnano l’inizio di una nuova vita, la nostra.