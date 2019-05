Smettila di avere fretta: rallenta e inizia a vivere

editato in: da

Oggi abbiamo tutte paura del tempo, di perderlo, di non viverlo, ma questa continua accelerazione ci fa sprecare la nostra vita.

La società in cui viviamo oggi ci ha trasmesso delle regole, tra queste, il dover fare tante cose nel minor tempo possibile per non sprecare nessun momento. Il paradosso sta nel fatto che più viaggiamo veloci, più rischiamo di perdere pezzi della nostra esistenza. A volte, decellerare, è il modo migliore per iniziare a vivere. Rallentare, vuol dire imparare ad apprezzare i dettagli, anche i più piccoli, che nella folle corsa contro il tempo siamo abituate a perdere.

Più la vostra vita sarà fatta di corse, più il rischio di perdervi in questo folle ritmo sarà alto. Arriverà un momento in cui, vi renderete conto che tutto vi sta sfuggendo di mano e che alcune cose, non torneranno più.

Come una cena con la famiglia e la crescita dei vostri bambini, o il rumore del mare, un picnic al lago. Queste cose un giorno vi mancheranno, più della vostra agenda piena e degli impegni quotidiani.

Ottimizzare i tempi va bene, ma siete sicure che questo bisogno di programmare instancabilmente ogni cosa via dia soddisfazione? Siete certe che tutto questo, vi consenta davvero di risparmiare del tempo da dedicare alle cose importanti? La verità è che questa fretta, quasi ossessiva e compulsiva, annulla totalmente lo spazio che dedichiamo alla riflessione e alla creatività, al piacere della spontaneità.

Per iniziare a vivere davvero, avete bisogno di ritrovare l’istante eterno: vivere nel qui e nell’ora, facendo sfumare il passato e il futuro.

È la filosofia buddista che lo insegna e dovremmo prendere esempio da questa, per godere il momento, che si tratti di un abbraccio con la migliore amica o di una passeggiata al parco con i propri figli.

Secondo questa concezione, dovremmo concentrarci esclusivamente su quello che stiamo facendo, senza pensare al prima né al dopo. Solo concentrandoci su quell’istante, lo godremo appieno, nella sua eternità.

Se la vostra vita smettesse di essere una corsa, contro il tempo e gli ostacoli, scoprireste delle realtà meravigliose.

Tutto quello che dovete fare è rallentare, e iniziare a vivere adesso.