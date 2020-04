Raccontati la verità sempre. Ad ogni costo

editato in: da

Negare la realtà, chiudere gli occhi davanti all’evidenza e mentire a noi stesse è la scorrettezza più grande che possiamo farci, sempre. Ecco perché dobbiamo raccontarci la verità, ad ogni costo.

La vita e le esperienze ci hanno insegnato a dare diversi significati a ciò che accade, senza neanche accorgercene siamo diventate narratrici di noi stesse, un processo questo essenziale per la comunicazione interiore. Tuttavia a volte, per sopravvivenza forse, tendiamo a distorcere la realtà.

Così ci sembra più facile, più dignitoso e sopportabile raccontarci una mezza bugia. La verità è che non lo sappiamo ma in quel momento stiamo mettendo in atto un processo di negazione, un meccanismo sicuramente di difesa, ma che non porterà a nulla di buono.

Li rifiutiamo tutti quegli aspetti della nostra realtà che non ci piacciono, semplicemente perché non vogliamo che ci appartengano. Ma proprio questo dovrebbe farci riflettere: la vita è un dono e non possiamo sprecarlo a essere infelici.

Dobbiamo affrontare le situazioni dolorose anche se fanno paura. Sappiamo bene che riconoscere una realtà più ostica porterà a un cambiamento, nella maggior parte delle volte anche drastico. Fa paura certo, ma questa non può essere una scusa anche perché dopotutto il diritto di ricominciare ci appartiene.

Conflitti emotivi e minacce che arrivano dall’esterno o dall’interno non possono essere ignorati o repressi, vanno ascoltati e poi affrontati con tutta la forza che appartiene a noi donne, solo così possiamo ritrovare la serenità.

Non sarà facile, ma il prezzo da pagare nel rinunciare alla verità è troppo alto perché ci costringe ad una vita di finzioni e menzogne che in realtà non ci appartiene. Quando neghiamo l’evidenza sappiamo bene che stiamo facendo un grandissimo torto a noi stesse eppure quella ci sembra l’unica strada da percorrere.

La paura di essere abbandonate e di perdere tutto o ancora la bassa autostima spesso ci fa chiudere gli occhi anche davanti alla più crudele delle realtà. Ma noi valiamo di più, molto di più di un ingannevole menzogna.

Raccontarci la verità, sempre e ad ogni costo è l’atto d’amore più bello e puro che possiamo fare soltanto per noi stesse. Solo quando smetteremo di negare impareremo ad amarci e ad essere felici.