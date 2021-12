Quanto ingrasserai a Natale? Te lo dice la scienza

È iniziato ufficialmente il periodo dell’anno in cui è concesso cedere ai peccati più immorali di sempre, quelli della gola. Perché ammettiamolo, tra pandori e panettoni, dolci tradizionali della cucina regionale e ricette internazionali, chi ha voglia di resistere a tutto questo?

Diciamolo pure senza mezzi termini che quelle delizie, per il palato e per i sensi, prendono il sopravvento sul senso di colpa ricorrente ogni qualvolta ci concediamo quel pasto di troppo. Anche perché poi tra tisane depurative, giornate detox e ripresa di una fitness routine, sappiamo che possiamo correre ai ripari. E per farlo, nel migliore dei modi, ci pensa la scienza.

In realtà oggi non vogliamo svelarvi come ritrovare la perfetta forma fisica dopo le abbuffate fatte durante le vacanze natalizie, vogliamo solo mettervi al corrente di quello che succederà in questi giorni con una previsione su quel numero di troppo che troverete sulla bilancia al termine delle feste.

A svelarlo è stata l’Istat che, a seguito di un’indagine condotta proprio interpellando i cittadini italiani. A quanto pare, il pensiero di ingrassare preoccupa molte di noi: il 32% delle persone intervistate teme le abbuffate natalizie, il 35% invece si abbandona agli stravizi, non senza sensi di colpa. Il restante 29%, invece, pensa già a delle strategie per limitare i danni.

Ma a quando ammontano, in cifre, questi danni? Secondo l’Istat, durante le feste di Natale, i cittadini italiani ingrassano di circa tre chili durante le feste. Non poi così tanto, non credete? La rivista scientifica Journals, fondata dalla Eastern American Studies Association, conferma i dati.

A questi si aggiungono anche quelli della Cornell University che non sono affatto confortanti. Gli esperti, infatti, hanno rivelato che se è vero che il picco viene raggiunto a Natale, in realtà già a fine ottobre iniziamo a ingrassare. La colpa è tutta degli squisiti dolci di Halloween. A quanto pare non abbiamo scampo.

Non facciamoci prendere dal panico però, quel regalo non gradito trovato sotto l’albero, o meglio sulle nostre tavole, può essere smaltito, con un po’ di sacrificio e tanta costanza. Secondo gli esperti il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio nel periodo che precede le abbuffate, e in quello immediatamente successivo. Meglio evitare i cibi più calorici e quelli zuccherini.

Inoltre non dimentichiamoci dell’esercizio fisico. Secondo gli esperti, mantenere una fitness routine quotidiana, è una buona abitudine che dovremmo fare nostra anche durante le feste. Per i più pigri o i meno allenati va bene anche una semplice passeggiata all’aria aperta, del resto i benefici della camminata sono riconosciuti all’unanimità.