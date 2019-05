Quante volte devi uscire con le tue amiche per essere felice

editato in: da

Crearsi una cerchia di amicizie e coltivarla nel tempo è uno dei più grandi piaceri della vita. Sapere di avere al tuo fianco persone che ti accettano per quella che sei, che ti aiutano nei momenti di difficoltà e che sono sempre pronte a divertirsi assieme a te è un lusso che tutti dovrebbero meritarsi. Noi donne, quando siamo in coppia, tendiamo ad isolarci in un rapporto a due allontanando, piano piano, le nostre sorelle non di sangue. Nulla di più sbagliato, mantenere un rapporto sano e attivo con le proprie amiche rende più felici e migliora anche il rapporto con il tuo lui.

A confermare questo potere terapeutico diversi studi scientifici e psicologici hanno provato ad individuare il vero ruolo e valore dell’amicizia tra donne non solo dal punto di vista sociale e relazionale ma anche da quello di benessere psicofisico.

Sapere di avere un team di ragazze su cui contare, sempre pronte a donarti il loro affetto in modo incondizionato è una sensazione piacevole e rassicurante. Per le donne è così fondamentale avere un gruppo di amiche che gli studiosi hanno “prescritto” un numero minimo di volte a settimana da dedicare alla loro compagnia per sentirsi felici e serene.

Lo studio proviene dall’università di Oxford e il risultato è molto semplice: una donna per sentirsi appagata ha bisogno di uscire con le proprie amiche almeno due volte a settimana, che sia durante il weekend o infrasettimanale non fa differenza.

La comitiva di amiche, per sviluppare il perfetto livello di interazione, deve essere di massimo 4 persone. I gruppi più sostanziosi, infatti, possono risultare dispersivi ed è più difficile godere dei benefici della reciproca compagnia.

Questi due incontri settimanali devono essere vissuti a cuor leggero facendo cose semplici come un pranzo al sole, un aperitivo al tramonto o una corsetta in campagna. Ogni appuntamento con le amiche deve essere un rito e un modo per vivere il famoso “tempo di qualità“. Rompere la routine della vita di coppia o della settimana lavorativa grazie alle vostre amiche vi rivoluziona la giornata e vi rende subito più felici.

Ma gli studi non finiscono qui, anzi: è provato scientificamente che passare del tempo insieme alle vostre amiche del cuore aiuta il sistema immunitario, stare con chi amate vi regalerà tempi di guarigione più rapidi e diminuirà i vostri livelli di ansia e stress. Un sogno che diventa realtà, via libera a sessioni di shopping e gossip a volontà, tanto lo fate per il vostro benessere psicofisico e per produrre gli ormoni della felicità, giusto?