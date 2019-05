Quando un uomo ha paura, la donna lo fiuta e allora sono guai

editato in: da

Che le donne siano mediamente più intuitive degli uomini è risaputo, ed è forse in virtù di questa loro caratteristica, che si accorgono facilmente se un corteggiatore ha paura.

Paura di rimanere solo, paura di non riuscire a fare breccia nel suo cuore, paura di non essere all’altezza, paura che lei si accorga di essere solo un numero sulla lista dei suoi desideri. E quando la donna fiuta questo timore, qualunque sia la motivazione, alza le antenne, consapevole che da un uomo così è meglio stare alla larga. Se lui soffre di solitudine, ed è alla disperata ricerca di una compagna – qualunque essa sia – che lo faccia sentire ben voluto e al sicuro, lei se ne accorge al volo. E lo allontana. D’altronde chi vorrebbe diventare un animale da compagnia?

Se lui è in astinenza da anni per tutta una serie di motivi inspiegabili, o spiegabilissimi, per esempio l’alito puzzolente, le donne non hanno bisogno di tanti giri di parole per accorgersene. Un uomo disperato dà subito all’occhio. E nessuna desidera colmare le sue mancanze. Se poi l’uomo, è uno di quei tipici donnaioli in cerca dell’ennesima preda da conquistare, e ha paura che lei lo fiuti, in effetti accade proprio così, perché le donne sanno quando rischiano di diventare numeri da esibire agli amici. Un’abitudine diffusa tra i maschietti più egocentrici!

Se lui è stato lasciato dall’ex, ma non accetta la singletudine, e magari, pur pensando ancora a lei, cerca un’altra, la donna percepisce immediatamente il pericolo, e scappa a gambe levate. Se lui ha paura di un rifiuto, semplicemente perché è impacciato e con le donne non ci sa proprio fare, potrebbe anche suscitare interesse, purché la sua timidezza sia talmente dolce da risultare irresistibile.

Sta di fatto che, qualunque sia la motivazione che spinge il corteggiatore ad avere paura, la donna ne ha immediato sentore, e nella stragrande maggioranza dei casi lo allontana. Come rimediare allora? Smettendo di cercare una donna solo per necessità di colmare un vuoto, di riempire la propria vita sentimentale, di avere compagnia a letto, di avere un numero in più nella lista delle conquiste. Così facendo, si rischia solo di andare incontro all’ennesimo rifiuto, scontrandosi con una triste realtà che non sembra mai finire. Perché l’intuito femminile è infallibile!