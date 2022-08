Fonte: iStock La parola sempre ci condanna a non cambiare mai

Poche parole sanno essere meravigliosamente confortanti e familiari come quel “per sempre” che non pronunciamo mai a cuor leggero. Lo facciamo tutte le volte che scegliamo di fidarci e affidarci a qualcuno, quando sussurriamo quelle promesse di eternità, a noi stesse e agli altri, e ci impegniamo a mantenerle. Lo facciamo anche quando desideriamo che quei sogni realizzati restino tali fino alla fine dei giorni.

E anche quando la vita ci mette davanti a una realtà che è molto diversa dalle aspettative, noi continuiamo a crederci. Ci lasciamo cullare dalla dolcissima convinzione che quel “per sempre” possa davvero durare in eterno.

Quello che non sappiamo, però, è che quello che sembra quasi un dono, che facciamo a noi stessi e agli altri, può trasformarsi in un fardello troppo pesante da portare. Perché quando diciamo “sempre” ci condanniamo al “mai”.

C’era una volta il “per sempre”

“Continuità interrotta, senza termine di tempo e senza fine”, è questa la definizione del “per sempre” che troviamo sul dizionario Treccani. Una spiegazione che, se da una parte sembra estremamente romantica e confortante, dall’altra ci fa intuire quanto possa essere sbagliato crederci fino in fondo.

Perché se c’è una cosa che abbiamo imparato nella vita è che nulla resta fermo e immutato. Perché tutto è un continuo divenire e noi siamo evoluzione. E lo siamo come persone, come singole entità. Lo siamo nei rapporti, negli incontri, nelle esperienze e nei sentimenti.

Perché nulla è destinato a restare com’è. Ma i cambiamenti si sa, terrorizzano sempre. Lo fanno perché ci mettono davanti a bivi e strade sconosciute, a sentieri che a volte sembrano tutt’altro che confortanti. Ma è proprio alla fine di quelli che possiamo trovare tutte le infinite possibilità che la vita ci ha donato, le stesse che stavano aspettando solo noi.

Al contrario, invece, scegliendo di mantenere quelle promesse di eternità, non facciamo che condannarci alla prigionia. Certo, a volte quelle gabbie sono così belle e scintillanti da accecare e sedurre, altre volte sono così confortevoli da assomigliare a un porto sicuro. Ma sono sempre gabbie, e per quanto belle possono sembrare, non sono altro che una grande illusione. Perché la vita scorre e non aspetta, non resta mai sempre la stessa.

Perché anche noi abbiamo la necessità di cambiare, di sbagliare, di cadere e di evolverci. E se diciamo “sempre”, stiamo rinunciando a farlo.

La magia dei cambiamenti

Nulla è per sempre, anche quando vorremmo fosse il contrario. Ma aggrapparci a questa condizione vuol dire privarci della possibilità di cambiare. E farlo è sempre magico.

A volte questa parola maschera la tenacia, il coraggio e la forza di desiderare talmente qualcosa da non volerlo lasciare andare via mai. Ma dall’altra parte, questa è una condizione che non trova il suo corrispettivo nella realtà. Perché niente resta sempre uguale a prima.

Cambiamo noi, il nostro fisico e la nostra mente. Cambiano le persone che fanno parte della nostra vita. Mutano le relazioni, le reazioni e le azioni. E se non accettiamo questo, se ci convinciamo di poter vivere in un tempo sospeso, ci stiamo condannando al “mai”.

Ci stiamo privando della possibilità di esplorare tutto ciò che ci è sconosciuto e che è proprio lì fuori, a un passo da noi. Stiamo rinunciando all’unica opportunità di essere felici, rifugiandoci in un’illusione, semplicemente perché abbiamo scelto di restare aggrappati a ciò che conosciamo.

Uno stato d’animo, una persona, un sogno o una situazione, tutto cambia e tutto si trasforma. E allora l’unica cosa che ci resta da fare è imparare a vivere il presente, seguire il battito del cuore che accelera a ogni novità e accogliere tutto ciò che verrà.