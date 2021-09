Pure Thinking: il nuovo modo di pensare che fa bene al corpo e all’anima

Nel caos e nel disordine dei giorni che contraddistinguono le nostre giornate trascorse tra impegni professionali, personali e familiari, che ruolo ha il nostro benessere psicofisico? Fondamentale, possiamo dire a gran voce. Anche se non sempre ci concediamo del tempo tutto per noi, non quando dovremmo. Ed è proprio da questa consapevolezza che dobbiamo cambiare le nostre abitudini , adottando uno stile di vita differente che faccia bene al corpo, alla mente e allo spirito.

E a quanto pare negli Stati Uniti lo stanno già facendo. È qui che è nato e che si è diffuso un nuovo diktat del benessere, un vero e proprio stile di vita focalizzato sulla felicità e sull'allontanamento di ansie, preoccupazioni e cattive abitudini. L'obiettivo? Raggiungere il benessere nel suo stato più puro.

Il nome di questa filosofia, che già ci piace, è ovviamente Pure thinking. Portavoce di questo stile di vita è il Pure Encapsulations Observatory, osservatorio internazionale dedicato al benessere psicofisico delle persone. Ma come si fa a raggiungere la purezza completa e a ritrovare l'equilibrio perfetto tra corpo, mente e spirito?

Dedicarsi a se stessi è ovviamente alla base del Pure thinking. Tuttavia per raggiungere uno stato di benessere completo dobbiamo impegnarci a mantenere un'equilibrio generale su diversi fronti della nostra vita. L'alimentazione, per esempio, così come l'introduzione di una routine sportiva, anche se leggera, restano fattori determinanti.

A queste si aggiungono anche delle attività meditative come lo yoga e la mindfulness, essenziali per imparare a lasciare andare i pensieri negativi e accogliere energie nuove e rigenerate. E questo ci introduce al fulcro del Pure thinking, ovvero fare nostro il pensiero positivo a partire dalle cattive abitudini che abbiamo introdotto nella nostra quotidianità e che ci impediscono di liberare la mente e il corpo.

In questo caso, quindi, la felicità non è più considerata uno stato d'animo temporaneo, ma deve diventare una sorta di abitudine, il risultato di un allenamento concreto per raggiungere lo stato più alto del nostro benessere mentale e fisico. Difficle? Sì, ma non impossibile.

Uno studio realizzato dalle Università di Riverside, Columbia e Illinois, condotto su un campione di oltre 200000 persone, ha dimostrato che adottare uno stile di vita all'insegna del Pure thinking, permette di raggiungere tutti i traguardi e gli obiettivi prefissati e di ottenere maggior successo sia in termini di lavoro che di relazioni e salute.