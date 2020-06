Tu hai il dovere di proteggere i tuoi sogni, ad ogni costo

editato in: da

Ci saranno giorni in cui il mare calmo della sera sembrerà remarti contro, altri in cui il vento di primavera ti sarà ostile, momenti in cui anche le persone, che credevi ti avrebbero supportato sempre, diventeranno zavorre. Ci saranno muri, ostacoli e tempeste, ma tu non arrenderti mai.

E sarà proprio allora che dovrai combattere, per te stessa e per i tuoi sogni, perché semplicemente tu hai il dovere di farlo. Quei momenti di difficoltà ti demotiveranno e ti faranno credere che non puoi farcela. Una voce dentro di te alimenterà le tue paure e ti inviterà a restare nei confini della tua comfort zone, ma tu non ascoltarla e ricordati che nulla può ostacolare il cammino che ti separa dai tuoi sogni.

E c’è una frase, che appartiene a uno dei film più belli degli ultimi anni, che dovresti fare tua, perché è così vera da fare male. Tratta da La ricerca della felicità:

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto.

Di questa affermazione, fanne un mantra. Ripetila ogni giorno, appuntala su post it sparsi per la casa, scrivila su un foglio e mettila lì, dove puoi vederla ogni giorno e dove puoi ricordarti che niente e nessuno ha il diritto di dirti che non puoi farcela e soprattutto tu, non puoi permetterti di credergli. Vai avanti, con testa alta e spalle larghe, e porta avanti ciò che ti rende felice, insegui solo quello che ti scalda il cuore e che ti fa alzare ogni mattina con il sorriso.

Riempi la tua testa e il tuo cuore di desideri, fai sì che la tua anima sia strabordante di ricchezza e di passione per la vita. Rispetta te stessa, proteggi i tuoi sogni, difendili con le unghie e con i denti e alimentali se senti che sono affamati.

Perché quando ti smarrisci e non sai dove andare, l’unica cosa che ti saprà riportare sulla strada sarà il profumo dei tuoi sogni. Perché loro esistono solo per essere realizzati.