Come i programmi in tv sulla natura migliorano il tuo umore

In passato numerosi studi hanno dimostrato che il contatto con la natura può migliorare il benessere psicofisico delle persone.

Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’ Università di Exeter questi effetti benefici possono riguardare anche coloro, che ad esempio per diverse ragioni non sono in grado di fare una passeggiata nei boschi o all’aria aperta, che la natura la guardano attraverso uno schermo televisivo o di un pc.

Gli effetti psicofisici del contatto “virtuale” con la natura

Secondo i ricercatori dell’Università di Exeter, stare a contatto con la natura, seppur in modo “virtuale”, riduce le emozioni negative, aiuta a combattere la noia ed aumenta il tono dell’umore.

Questi risultati sono particolarmente positivi per le persone che non possono accedere ad un ambiente naturale oppure devono rimanere isolati in casa.

La ricerca sui benefici della natura in uno schermo

La ricerca giunta a tale conclusione è stata pubblicata sul Journal of Environmental Psychology dopo aver condotto una serie di test su 96 persone tra i 18 ei 75 anni di età.

I partecipanti inizialmente dovevano guardare un video (che tendenzialmente procurava una sensazione di noia), che presentava un lavoratore (che si occupava di forniture per ufficio) spiegare le proprie mansioni all’interno della sua azienda.

Successivamente il gruppo di 96 persone è stato suddiviso in 3 gruppi distinti ed è stato invitato a guardare scene di una barriera corallina sottomarina presentata in tre modalità diverse: TV, visore di realtà virtuale con video a 360 gradi e visore di realtà virtuale con grafica interattiva generata dal computer.

Tutti e tre i metodi riducevano alcuni dei principali sentimenti negativi che possono influire sull’umore, tra cui la tristezza e la noia.

Tuttavia, la realtà virtuale con video a 360° è stata la modalità che più delle altre ha aumentato le emozioni positive rafforzando l’unione dei partecipanti con la natura.

Le implicazioni dello studio

Nicky Yeo, uno dei ricercatori che ha partecipato ai lavori, ha spiegato che i programmi sulla natura, anche in televisione, possono favorire l’accesso delle persone costrette a casa di una fetta di “natura digitale”.

Inoltre, secondo lo psicologo Mathew White, l’opportunità di fruizione “virtuale” della natura potrebbe anche avere un altro grande effetto: aumentare il legame delle persone con la natura promuovendone la cura e il rispetto, oltre che migliorare il benessere psicologico delle persone.

Andrea Carubia