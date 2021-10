Quando il primo amore diventa un’ossessione

Forse è vero che il primo amore non si scorda mai , così come è sua la colpa o il merito di segnare in qualche modo tutte le relazioni successive. Perché si tratta di un'esperienza unica che, nel bene o nel male, lascerà ricordi o cicatrici che porteremo nel cuore e nell'anima per sempre.

E da una parte va bene così, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato crescendo è che tutte le persone che incontriamo nella nostra vita, indipendentemente dall'epilogo di quella conoscenza, ci hanno insegnato qualcosa. E abbiamo capito che è solo facendo tesoro delle esperienze del passato che possiamo crescere ed evolvere.

Certo è che a differenza delle altre esperienze sentimentali, quella del primo amore, merita un discorso a parte. E non solo perché la ritroviamo in tutti i luoghi comuni, negli aforismi e nelle poesie dedicate al sentimento più bello e potente del mondo, ma anche perché abbiamo provato in prima persona l'ebrezza, la paura, l'entusiasmo e il terrore di vivere e perdere quell'amore.

E se da una parte la nostalgia di quei sentimenti può essere considerata una dolce compagnia in alcuni momenti della vita, dall'altra non dovremmo mai lasciare che quelle prime e inedite emozioni danneggino la vita sentimentale postuma, o ancora peggio, il presente.

I sentimenti intensi che si provano durante quella prima esperienza, infatti, devono essere trattati come tali e non trasformati in aspettative irrealistiche che gravano sulle relazioni successive. Questo non vuol dire che nella vita dobbiamo accontentaci di emozioni tiepide, ma dobbiamo imparare a distinguere i brividi del primo amore da quelli dell'amore maturo che, sicuramente, sono differenti.

L'errore che alcune persone commettono è quello di considerare quel primo amore un modello di perfezione, danneggiando così il rapporto di coppia attuale, che messo a confronto quotidianamente appare noioso e deludente, spesso messo a dura prova dai problemi ordinari.

E allora eccola che torna quella persona, in maniera prepotente e ossessiva, nei sogni e nei ricordi, distruggendo il presente a causa di un continuo confronto con la vita che si ha e quella che si poteva avere. Ma la bellezza del primo amore sta in realtà proprio lì, in tutte quelle aspettative e quei sogni straordinari che avevamo per il futuro di coppia, ma che poi non si sono concretizzate. Una pagina bianca conservata nella nostra memoria che abbiamo scritto, cancellato e riscritto a immagine e somiglianza dei nostri desideri.

Ma resterà sempre lì, in un posto che non si scontrerà mai con la quotidianità, con i piccoli e grandi problemi che una coppia vive, con le gioie e i dolori condivisi, con le discussioni e con le incomprensioni, con i chiarimenti e le riappacificazioni. Ed è in realtà su tutte queste cose che dovremmo concentrarci, perché l'amore, quello reale, è fatto soprattutto di questo. Perché l'amore c'è ogni giorno. Il primo amore, invece, vive e vivrà solo nei ricordi.