La forza delle donne è la stessa in grado di cambiare il mondo

Le 13 grandi donne che hanno fatto la storia d’Italia

Scorrendo in maniera più o meno veloce le pagine della nostra storia, ci rendiamo conto di quanti nomi femminili appaiono nei momenti salienti e determinanti del nostro Paese e del mondo intero. Oggi, le donne al potere riempiono le prime pagine, tuttavia, nonostante il numero crescente, quei nomi sono ancora una minoranza.

Certo, le campagne di sensibilizzazione sul tema della parità di genere stanno dando i loro frutti, ma è innegabile quanto ancora il pay gap e la distribuzione dei ruoli sui posti di lavoro, così come la gestione del tempo libero, siano influenzati ancora dal retaggio obsoleto e stereotipato della società di un tempo.

E nonostante un numero sempre crescente di conferme evidenzia che le aziende che vedono le donne ricoprire i ruoli di ledearship hanno delle prestazioni migliori, ci ritroviamo ancora qui a parlare di differenze di genere nella carriera lavorativa. Un vero paradosso, non trovate?

Ci siamo dilungate un po’, in questa lunga ma doverosa premessa, per introdurre e sottolineare ancora una volta il grande potere che appartiene alle donne, lo stesso in grado di apportare cambiamenti, dai più piccoli a quelli enormi. Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto, diceva Oscar Wilde, e aveva ragione.

Basta guardare la nostra intimità, la forza e il coraggio che facciamo nostri nei momenti più difficili e complicati, anche dal punto di vista sentimentale e personale. Siamo in grado di rifiorire, di trasformare una crisi in una opportunità, il dolore in energia rinnovata che fa splendere noi stesse e il mondo che ci circonda. Ed è proprio questo potere che, se trova terreno fertile, può mettere in atto i più grandi cambiamenti del nostro secolo.

Il lavoro, l’impresa, la politica, le istituzioni e il futuro intero: non è solo un questione di rivendicazione di ruoli o di femminismo, ma si tratta di qualcosa che va nell’interesse della comunità intera. Mettere le donne al centro delle prospettive di crescita e cambiamento di un Paese, dare a loro un determinato il potere, utilizzare la forza che possiedono naturalmente, è l’acceleratore più grande che abbiamo e che dovremmo sfruttare.

Quello in grado di ridefinire un equilibrio sociale ed economico che punti alla parità di genere, alle pari opportunità sul lavoro e nella vita, che contrasti la violenza in ogni sua forma e che valorizzi le diversità. La forza delle donne può davvero cambiare il mondo.