Sogni, mancanze e bisogni: le posizione del sonno ti svelano i tuoi desideri

Ci sono sogni, desideri e mancanze così recondite che spesso neanche noi ne abbiamo consapevolezza. Questo accade quando ci sforziamo di fingere che vada tutto bene , o quando semplicemente smettiamo di ascoltare la voce che risiede dentro di noi. Ma alla verità, non possiamo sfuggire, e così dove non arrivano le parole ci pensa l'inconscio a svelare quello che proviamo davvero attraverso il nostro corpo.

Quando dormiamo, per esempio, ci svestiamo di ogni corazza. Le posizioni che assumiamo durante la notte possono svelare tantissimo di noi, e questo vale anche per il modo in cui si dorme con il partner. Ma quando siamo da sole, invece, che succede al nostro corpo?

Se solo potessimo guardarci mentre dormiamo, scopriremmo tantissime verità che ci riguardano. Per esempio, le mani sul petto, suggeriscono che ci sono nel nostro cuore ancora dei ricordi dolorosi che non siamo riuscite a cancellare. Le braccia poggiate sullo stomaco, invece, indicano passioni e sentimenti viscerali che nutriamo nei confronti di qualcosa o di paura.

Quando invece ci rannicchiamo, e mettiamo le mani tra le gambe, cerchiamo conforto. Probabilmente ci sentiamo sole perché è forte la mancanza di qualcuno che ci riempia la vita.

Posizionare le mani sotto il cuscino, invece, è piuttosto comune perché il suo significato ci riguarda da vicino, tutte noi. Quando assumiamo questa posizione vuol dire che stiamo reprimendo delle emozioni, nel bene e nel male, perché abbiamo paura di farle emergere o di mostrarle a qualcuno. E questo è capitato a tutte.

Se il cuscino lo abbracciamo, invece, vuol dire che abbiamo la mancanza di sostegno da parte di qualcuno che amiamo, e che quelle stesse persone ci mancano tantissimo. Se mettiamo le mani sotto la testa, al contrario, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta e che siamo serene e soddisfatte della nostra vita.

Buone notizie, infine, per chi dorme in maniera scomposta e senza posizioni. Se durante il sonno, infatti, le braccia e le mani vengono lasciate libere e sciolte vuol dire che non c'è nessun impedimento o mancanza che ostacoli la nostra felicità. Ma vuol dire altresì che siamo degli spiriti indomabili e liberi.