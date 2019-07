Quando le persone cattive fanno male all’anima e al cuore

editato in: da

Ignorare le persone cattive, allontanarle dalla nostra vita, ci consente di liberarci da un peso che inevitabilmente opprime felicità e serenità interiori.

Queste persone, sono dei veri e propri ostacoli che si insinuano sul nostro camino, mettono a dura prova carattere e sentimenti, allontanandoci spesso dagli obiettivi e dai sogni che inseguiamo da una vita.

A volte, entrano nella nostra vita, senza che noi ce ne accorgiamo, fino a quando la pervadono di energia negativa che ci consuma e fa male all’anima.

L’incontro e lo scontro con la cattiveria di queste persone però, ci aiuta anche a guardare la vita sotto un altro punto di vista: il loro atteggiamento ci sfida a migliorare e a sviluppare nuove qualità.

Se riusciamo a individuare il momento esatto in cui, determinati rapporti iniziano a logorarci l’anima, possiamo anche trovare il coraggio di allontanare quelle persone e valutare tutto ciò che di positivo si aggiunge alla nostra vita.

Questo atteggiamento, ci consente di raggiungere la felicità: abbiamo imparato così che liberandoci da energia negativa, il nostro percorso si arricchirà di positività e ottimismo.

Non dobbiamo aver paura di allontanare le persone che non ci fanno stare bene, indipendentemente da quello che immaginiamo di provare per loro. Permettere a qualcuno che ci fa del male, di restare nella nostra vita, è un vero e proprio auto sabotaggio.

Il giorno in cui impariamo a dire no, agli atteggiamenti negativi e cattivi, stiamo facendo qualcosa di bello per noi stessi e per la nostra vita. Anche se al momento, allontanare una persona può sembrarci una cosa sbagliata e dolorosa, la nostra anima e il nostro corpo, guadagneranno salute e serenità.

La nostra vita, è la cosa più importante che abbiamo, dobbiamo dunque ricordarci che non è giusto, sprecare il tempo che abbiamo disposizione con persone che ci annullano o ci distruggono emotivamente. Piuttosto, dovremmo riempire le nostre giornate con tutto ciò che ci rende gioiosi e grati di quello che abbiamo.

L’amor proprio, il rispetto per se stessi e la felicità, vengono prima di ogni rapporto logorante: ignorare e lasciare andare le persone cattive, ci salva il cuore, l’anima e il corpo.