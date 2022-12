Per essere felici bisogna imparare a fiorire

Fonte: iStock La felicità significa saper fiorire

La ricerca della felicità, non è solo il titolo del film di Muccino con protagonista Will Smith: per alcune persone è una vera e propria missione. Sì, perché la felicità è uno stato d’animo a cui tutti ambiamo, ma con la quale abbiamo da sempre un rapporto conflittuale.

A seconda dello stato d’animo, la felicità si trasforma in una chimera, in una scelta e in alcuni casi anche in una vera e propria illusione. Nessuno di noi ha il manuale d’istruzione su come essere felici. Se irrazionalmente pensiamo che basta uno schiocco di dita o desiderarla intensamente per farla arrivare nella nostra vita, razionalmente sappiamo perfettamente che la felicità è qualcosa che va costruito giorno dopo giorno attraverso azioni e pensieri. La felicità è anche uno di quegli argomenti su cui ci si interroga da millenni: tra i primi e i più importanti pensatori ad indagare in tal senso, per esempio, c’è Aristotele, che nella sua “Etica Nicomachea” delinea il proprio concetto di etica della felicità.

Fiorire è la vera essenza della felicità

Passano le epoche, mutano le società, ma la ricerca della felicità rimane il fine ultimo dell’uomo. Perché? Perché tutti vogliamo provare un senso di armonia con noi stessi e con chi ci circonda. Infatti, proprio come sosteneva Aristotele, riuscire a raggiungere la vera felicità, porta gli uomini a una fioritura. Le persone felici sono quelle che coltivano delle virtù che le portano appunto a fiorire, e questo si ripercuote positivamente non solo su loro stessi, ma anche verso gli altri.

Sappiamo perfettamente che non è facile e che la felicità è un vero e proprio esercizio quotidiano, che non deve essere cercato con foga e neanche forzato, ma deve essere accolta nella propria vita gradualmente. Infatti, nella metafora della fioritura sta la vera essenza della felicità. Un fiore non sboccia improvvisamente, ma cresce poco alla volta dopo essere stato innaffiato quotidianamente e protetto dalle difficoltà. Allora ci si domanda: perché non fare lo stesso con la felicità?

Un percorso lungo ma appagante

In un’epoca in cui andiamo sempre di fretta e si fa fatica coltivare amicizie o rapporti profondi, ci si può chiedere se c’è ancora tempo per la serenità? Certamente, ma è proprio la situazione attuale che ci porta a capire, come affermava lo stesso Aristotele, che non si può essere felici da soli. Per farlo abbiamo bisogno di una veduta d’insieme. Molto più semplicemente abbiamo bisogno di circondarci del bene che proviene dalla nostra interiorità, ma anche da quello che troviamo fuori da noi stessi ovvero dalle persone che fanno parte della nostra vita.

Capire che non sono i beni materiali a renderci sereni è un primo passo verso la felicità. Avere una casa lussuosa, l’ultimo modello di macchina, un guardaroba firmato o un fidanzato perfetto, non sono i mezzi per sentirsi appagati. Certo ci possono dare una soddisfazione momentanea, superficiale, ma la serenità autentica sta nella nostra interiorità e nel nostro benessere mentale. La felicità va di pari passo con l’equilibrio personale e per ottenerlo dobbiamo lavorare su noi stessi. È un percorso difficile, arduo: ci saranno alti e bassi, ma il “premio” che si conquisterà alla fine di questo tragitto ci farà capire che ne sarà valsa la pena.