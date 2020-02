Ora fermati e immagina di avere già quello che desideri

editato in: da

Siamo tutti sopraffatti dai nostri impegni quotidiani: lavoro, casa, famiglia e questo ci impedisce di concentrarci sui nostri sogni e sugli obiettivi che ci siamo prefissate. Ma quando il sole tramonta e ci rifugiamo nel calore del nostro letto è lì, che tutto quello che vogliamo occupa i nostri pensieri. E allora eccole le promesse del giorno, quelle di dedicare più tempo alle nostre passioni o all’impegno per raggiungere un determinato obiettivo. Ma poi arriva la paura e la convinzione di non potercela fare: siamo così sopraffatte dalle aspettative che abbiamo di noi stesse da lasciare che l’ansia prenda il potere su noi stesse.

Ma tutti abbiamo paura di qualcosa, la vera differenza la fa il coraggio: quindi fermatevi, sedetevi e immaginate esattamente cosa volete nella vita da questo momento in poi e iniziate a combattere per raggiungerlo.

Non importa quanto tempo ci vorrà affinché i sogni diventino realtà, immaginare di farcela è un già un primo grande passo per riuscirci. Attrarre la positività infatti e proiettarci lì, dove tutto è già avvenuto, può darci una forza incredibile che non ci farà smettere di lottare, mai

Per quanto sia difficile o impossibile apparentemente, vale davvero la pena di provarci, perché immaginandovi in quel luogo dove tutti i sogni sono stati realizzati avete visto e sentito la felicità, quella più autentica, la vostra.

Nessun limite è accettato nei sogni quindi fatelo, sognate in grande e poi cercate di trasformare tutto in realtà a piccoli passi. Siate pazienti e non abbiate fretta, non cadete nella convinzione che dovrete fare tutto da soli: chiedete l’aiuto di chi amate e di chi vi ama, queste persone saranno orgogliose di vedervi trionfare e faranno di tutto per vedervi felici.

E se il futuro che avete immaginato per voi vi sembra troppo grande da realizzare, ricordati che neanche troppo tempo fa, l’uomo sognava di volare e mai credeva di poterci riuscire. Poi sono stati inventi gli aerei e questa è storia.

Non riuscirete a realizzare i vostri sogni dall’oggi al domani e il percorso sarà lungo e non privo di ostacoli, ma quando vi sentirete perse e stanche proiettatevi ancora lì, in quel luogo del vostro futuro per riprendere le energie, per ricordarvi di quanto la fatica verrò presto ripagata.

Nessun fallimento o errore vi potrà né dovrà mai fermare perché lo sbaglio più grande che possiate fare è quello di smettere di provarci. E allora testa alta e schiena dritta: è il momento di inseguire i propri sogni.