Ogni tanto ricordati di farti un regalo: te lo meriti

È assurdo come molto spesso abbiamo la tendenza ad autosabotarci, a puntare il dito nei confronti delle azioni e di quelle scelte che abbiamo preso e che reputiamo sbagliate, senza invece guardare quanta strada abbiamo fatto e quante vittorie abbiamo collezionato.

Ogni tanto dovremmo davvero soffermarci su tutte le cose belle che abbiamo realizzato, guardando il bicchiere mezzo pieno, solo così potremmo renderci conto di tutta la strada percorsa.

Non dimentichiamo mai di farlo, di guardare ai nostri successi e di brindare a essi, di farci un regalo per i piccoli o i grandi traguardi che abbiamo raggiunto e per tutti quelli che sono all’orizzonte. Facciamoci un regalo perché ce lo meritiamo, perché un premio altro non è che un incentivo a continuare.

Perché a noi, nessuno può fermarci. Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto può essere insidioso il percorso che porta alla felicità, ma non ci siamo fermate neanche dopo l’ennesima caduta. Ed è per questo che dobbiamo premiarci, perché tutto quello che abbiamo fatto è di per sé già una vittoria e merita a suo modo di essere celebrata.

Perché non basta solo festeggiare i successi, è importante osannare l’intero percorso, fatto anche di fallimenti. Un regalo in questo senso diventa una piccola soddisfazione tutta nostra che ci permette di continuare ad alimentare la motivazione, a non arrenderci neanche di fronte alla montagna più alta, ad alleviare la stanchezza e a ritrovare l’energia.

Premiarsi è una cosa seria: vuol dire volerci bene, renderci conto del valore che ci siamo attribuite e che abbiamo dato ad ogni cosa che abbiamo scelto di fare. Smettiamoli di criticarci e impariamo ad amarci, oggi, domani, sempre.

Come? Con un regalo, soggettivo e solo nostro, in grado di darci soddisfazione. Può essere una giornata fuori casa, un viaggio in solitaria, un libro, un corso, insomma tutto ciò che secondo noi ha un valore e che ci fa stare bene. Un piccolo gesto che nutre autostima e felicità personali e che ci ricorda che questo auto regalo, altro non è che il preludio a tutti gli altri doni che troveremo lungo la strada dei nostri sogni.