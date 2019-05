Non troverai mai la felicità se non ti convinci di meritartela

editato in: da

Trovare la felicità è un sogno che tutti hanno nella vita e, anche se sembra una banalità dirlo, la felicità può davvero essere ad un passo ma noi, non ce ne accorgiamo. Per essere veramente appagati non si devono per forza possedere ricchezze: case di lusso e un enorme conto in banca anzi, niente di più sbagliato! Per essere felici basta comprendere la bellezza delle piccole cose e soprattutto è necessario pensare che a chiunque è concessa questa possibilità, nessuno ne è privo ma bisogna volerla fortemente.

Giovanni Pascoli nella sua poetica del fanciullino riteneva che in ogni persona è nascosto uno spirito sensibile capace di provare meraviglia per le piccole cose come un bambino che sogna, che sa parlare agli animali, con gli alberi, ai sassi, alle nuvole e alle stelle. Un piccolo bambino che piange e ride senza motivo, che rimpicciolisce per poter vedere ed ingrandisce per poter ammirare. Ecco anche questo ha il sapore di felicità ma purtroppo crescendo abbiamo dimenticato quanto sia bello sognare ed ammirare con stupore tutto quello che ci circonda.

Spesso le persone che stanno male per piccoli o per grandi problemi e iniziano a vedere il vuoto attorno arrivando a pensare che sia davvero impossibile trovare la felicità ma è proprio quando si sta toccando il fondo che qualcosa ci richiama alla vita. Pensate, un raggio di sole che riscalda il viso, il cinguettio sereno di un uccello o una dolce canzone che ci fa sciogliere in lacrime. Nessuno merita di soffrire e tutti devono riuscire a tendere verso un porto di pace. La felicità esiste e coincide con la presenza di un pensiero positivo, con la serenità nel cuore e nella mente facendoci bastare le piccole cose. Alla fine si può trovare la felicità anche nel sorriso di un bambino.

Tornare a vivere è possibile, ma è fondamentale non isolarsi, non rinchiudersi tra le quattro mura della propria stanza o colpevolizzarsi guardando solo ed unicamente al passato che ci rattrista. Quest’ultimo ormai appartiene a quello che noi eravamo “ieri” e per trovare la felicità basta volersi bene oggi, guardarsi allo specchio e coccolarsi come non si è mai fatto. La vita dà una grandissima opportunità e non va sprecata. Perché allora non cantare a squarciagola, ballare a piedi scalzi e iniziare a prendersi un po’ in giro, tutto ciò creerà sicuramente un piacevole stato di benessere e ci farà capire che ci meritiamo davvero la felicità.