Per nessuna ragione al mondo devi tradire te stessa

Ricordati di non perdere mai te stessa, davanti agli uomini, agli ostacoli che ti metterà davanti alla vita, ai muri che saranno eretti lungo il tuo percorso, tu non smarrirti, non tradire te stessa.

A volte è doloroso vivere, ma tu non permetterti il lusso di crearti illusioni vane per le promesse che qualcuno non manterrà mai, per delle storie o delle scuse che non appartengono a te stessa, per una vita che qualcun altro ha scelto per te.

Non credere alle bugie degli altri, anche se sono belle e ti fanno sognare. Non fidarti di chi ti promette mari e monti, e neanche di chi ti dice che tu non puoi farcela perché la verità è che nulla ti è impossibile. Se c’è qualcosa per cui credi valga la pena di lottare, fallo, scendi in campo e combatti, a costo di impiegare tutte le forze e le energie che hai.

Tradire te stessa vuol dire rinunciare ai tuoi sogni, lasciarli per strada pensando che che non valga più la pena vederli realizzati o combattere per essi.

Tradisci te stessa ogni volta che ti arrendi di fronte ai problemi e alle difficoltà, lo fai tutte le volte che non riesci a difendere i tuoi desideri. Ti tradisci quando accenti le menzogne di un uomo che ti vuole cambiare, di un’amica che ti chiama solo all’occorrenza, di una quotidianità che non ti piace, ma è troppo confortevole per lasciarla e partire verso l’ignoto.

Ti tradisci ogni volta che ripeti a te stessa “vorrei, ma non posso”, perché tu lo sai bene che quella è la più grande menzogna che puoi raccontarti. Il dolore di un fallimento, non è nulla se paragonato al grido disperato e folle di un’anima che si perde e che tradisce se stessa. Che rinuncia alla propria essenza, che smarrisce la strada e non sa più tornare a casa.

E allora sii sempre fedele a te stessa, senza remore o paure, anche se gli altri non ti capiscono o ti additano come “diversa”, anche se chi dice di amarti ti chiede di cambiare, non farlo. E non avere paura di dire di no, urla se ti dicono di stare zitta, balla se ti chiedono di stare ferma e sii esattamente chi hai scelto di essere.