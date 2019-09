Litigano per i soldi dei genitori quando invecchiano, ma non lo fanno per volerli accudire

editato in: da

Sono tante le famiglie che si dividono davanti a un patrimonio, in poche però si battono su chi dovrà prendersi cura dei genitori quando saranno malati o invalidi.

Eppure il tempo, non è una risorsa illimitata, anzi, è il dono più prezioso che abbiamo e dovremmo combattere per quello, per trascorrerlo con le persone che amiamo, con la nostra famiglia.

E invece sono sempre più frequenti i casi di litigi tra fratelli che si contengono il patrimonio dei genitori in fin di vita, non curandosi del fatto che quei momenti, saranno gli ultimi che potranno trascorrere con chi li ha messi al mondo.

La società di oggi purtroppo, sembra aver dimenticato i valori della famiglia e delle tradizioni legate ad essa, concentrandosi più sugli aspetti materiali.

Il lavoro, gli impegni quotidiani e la velocità delle giornate, portano le persone ad avere sempre meno tempo per la famiglia, gli amici e quegli affetti veri e autentici che riempiono il cuore e la vita.

Si rincorrono obiettivi lavorativi e materiali, si lavora per il denaro e ci si dimentica invece dell’importanza delle relazioni sociali.

Ed è un peccato che un legame così forte e profondo come quello della famiglia, basato sull’amore, il rispetto e la presenza, viene meno proprio nel momento più importante della vita di una persona: la vecchiaia.

Questa fase della vita è un valore aggiunto, non solo per chi la vive in prima persona ma anche chi decide di essere al fianco di una persona anziana.

Occuparsi di un genitore anziano, non è solo una questione di etica e morale, che di per sé comunque riveste una certa importanza. Ma può davvero arricchire una persona, grazie al sapere e alla saggezza accumulata dalle esperienze di vita.

Purtroppo però, il ritmo veloce dei tempi moderni ha fatto sì che valori come la pazienza e l’umiltà venissero accantonati e sostituiti dalla velocità con cui vanno le cose oggi.

E questa è davvero una grande perdita per i giovani del futuro che inevitabilmente tendono a non relazionarsi con gli anziani e peggio, facendoli sentire come un ingombro e un intralcio.

La riconoscenza, per tutto quello che un genitore ha fatto, non può essere limitata al sistemare un anziano in una struttura e lasciarlo lì, occupandosi solo di amministrare la parte economica.

Il rapporto tra genitore e figlio, dovrebbe essere molto più di questo: un dono da vivere e condividere fino al resto dei giorni.