Non abbandonarti mai alla disperazione

Come una farfalla senza più le sue ali, come una tartaruga senza più il suo guscio o un’ape alla quale è stato distrutto il nido. È così che ti sei sentita quando la tua anima si è spezzata per il forte dolore? Come quando il sole non illumina più le giornate e neanche le stelle riescono a brillare nel cielo.

Sei rimasta anche tu intrappolata in quella gabbia di oscurità che ti ha tolto il sorriso, la fame e la sete, che ti ha tolto il sapore della vita e ogni barlume di speranza? Sei rimasta anche tu, inerme e a terra come un ramoscello strappato d’albero, in attesa che un soffio di vento ti portasse via?

Volevi ricominciare altrove, volevi dimenticare, ma nessuno è arrivato a salvarti e così sei rimasta lì, sotto le macerie calpestate da chi è stato troppo cieco e troppo sordo per vedere e udire il tuo dolore. E hai fatto l’unica cosa che ti sembrava sensata in quel momento, la sola che avevi il coraggio di fare perché neanche più quel fievole battito di cuore riusciva a darti l’energia per rialzarti, per ricominciare.

Ti sei lasciata andare alla disperazione, rompendoti come un orologio che non segna più il tempo perché in fondo a cosa ti serviva ricordare il nome dei giorni o riconoscere le stagioni se tutto quello che conoscevi e che ti confortava non esisteva più?

Perché se fossi stata dotata di una macchina del tempo l’avresti fermata a quell’ultimo ricordo della tua vita. E allora sì che saresti tornata a sorridere, felice come prima, per sempre.

Ma questo non è possibile, e non ci è voluto poi molto affinché lo comprendessi lasciandoti cullare dall’unica cosa certa della tua vita: la disperazione nella quale sei sprofondata. Ma è davvero questo che vuoi dalla tua vita? Era così che ti immaginavi nei sogni grandi che avevi da bambina che riempivano le tue notti e i tuoi giorni?

Certo non puoi biasimarti per tutto quello che è successo perché non è tua la colpa, quello che forse non sai però è che tua la responsabilità di reagire, di affrontare il dolore e di ricominciare perché adesso che sei rimasta sola, sarai solo tu a curare quelle ferite.

E ci riuscirai, vedrai, ritrovando la forza in te stessa, anche sei convinta di non averla, raccogliendo ciò che è rimasto della tua vita e trasformandolo in qualcosa di straordinario. Perché la disperazione non è qualcosa che può appartenerti.