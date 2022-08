Non approfittare di chi ti vuole bene, non se lo merita

Fonte: iStock Non approfittare di chi ti vuole bene

Capita, a volte, di incontrare persone che sono destinate a entrare nella nostra vita per non andare via mai più. E quando questo accade tutto si trasforma, come per magia.

Ma in questo caso sortilegi e pozioni non c’entrano niente, perché sono le persone con la loro sola presenza a trasformare tutto, a rendere la quotidianità migliore e ad arricchire la vita giorno dopo giorno. Sono le stesse persone che ci sorreggono quando perdiamo l’equilibrio, quelle che ci allungano la mano quando cadiamo, quelle che gioiscono per tutte le nostre vittorie e ci esortano a continuare dopo ogni fallimento.

Sono quelle persone che ci vogliono bene, ma un bene vero, autentico e raro, che è così immenso e accecante che a volte ci fa cadere nell’errore di darle per scontate. Lo facciamo perché in fondo la loro presenza ci ha insegnato che la solitudine ormai non ci appartiene più perché qualunque cosa accada loro resteranno sempre lì al nostro fianco, mai un passo indietro mai un passo avanti. Ma è proprio questa estrema consapevolezza, che per quanto bella e confortante può essere, ci può far commettere lo sbaglio più grande di sempre. Quello di approfittare delle persone che ci vogliono bene.

Il limite tra opportunità e opportunismo

È un limite molto sottile quello che separa l’opportunità dall’opportunismo che dovremmo imparare a riconoscere, per noi stessi e gli altri. Per tutte quelle relazioni che vogliamo preservare nel tempo.

Dovremmo davvero vivere con la consapevolezza che essere circondati da persone che ci vogliono bene è un dono e anche un’opportunità, per crescere, migliorare ed evolversi, per tenersi per mano quando si percorrono i sentieri più impervi. A volte capita, però, che quella presenza ci dona un senso di pienezza tale che approfittiamo di quella senza neanche rendercene conto.

Perché è così bello ricevere amore, attenzione e sostegno che ci dimentichiamo di quanto sia altrettanto bello darlo e restituirlo. Ma ogni relazione ha bisogno di reciprocità e gratitudine. E quando smettiamo di dare per prendere e avere, vuol dire che abbiamo trasformato quella meravigliosa opportunità che la vita ci ha dato in opportunismo.

Non tirare troppo la corda

No, chi ha scelto di volerci bene incondizionatamente non merita questo. Non merita la nostra disattenzione così come il nostro opportunismo, anche se questo non è guidato dalla cattiva fede.

Perché anche se ci sono state le promesse di restare uno al fianco dell’altro, per sempre, anche le persone che ci vogliono più bene a un certo punto possono scegliere di andare via. E se lo fanno è perché forse da troppo tempo stavano tenendo in piedi da sole un rapporto, stavano amando a senso unico. E non è così che dovrebbe funzionare una relazione.

A volte, anche la corda tenuta dalle persone che ci vogliono bene può spezzarsi quando approfittiamo di loro. Si consuma, si indebolisce e si sfilaccia fino a quando anche l’ultimo filo si rompe. Perché la corda non è altro che quella relazione, che può restare salda solo se la teniamo con impegno e tenacia, con amore e reciprocità. Solo se smettiamo di tirarla unicamente dalla nostra parte.