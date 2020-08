Non permettere a nessuno di rovinare le cose belle che ci sono in te

editato in: da

È bello avere relazioni, amici e conoscenti ma non sempre le persone che frequentiamo vanno bene per noi. Ti sarà capitato di avere a che fare con persone che percepivi ostili o inadatte a te, persone che hanno cercato di succhiarti le energie o che anziché supportarti facevano il contrario.

Non è sempre facile e automatico chiudere i rapporti ma quando ti rendi conto di avere vicino persone che non credono in te e che non gioiscono con te, non vale la pena continuare a frequentarle. Rischieresti di stare solo male.

Perché nessuno può dirti cosa è giusto sognare, nessuno può dirti che è meglio rinunciare anche se tu vuoi inseguire i tuoi desideri. E se chi hai intorno ti trasmette una sensazione di continua negatività, allora meglio restare sola.

Ci sono persone che non sono felici e che per questo, a volte, tentano di bloccare la tua felicità. Ci sono persone che ti usano soltanto, e altre ancora che credono di avere il diritto di umiliarti, di dirti che dovresti essere in un modo anziché in un altro. Persone per le quali sei sbagliata e devi cambiare.

Altre ti manipolano per tenerti sotto controllo e farti del male. Alcune ti trattano sempre come seconda opzione o ti fanno sentire giudicata e poco apprezzata. E poi ci sono persone che fingono di volerti bene e che, silenziosamente, fanno terra bruciata intorno a te.

Ebbene, tu forse non sarai perfetta, come d’altronde non lo è nessuno, probabilmente avrai dei difetti e degli aspetti di te stessa da migliorare, ma questo non autorizza chi frequenti, si tratti di un amico di vecchia data o di un conoscente, a trattarti male, a sminuirti, a ridere dei tuoi sogni e dei tuoi progetti, ad assillarti con i propri problemi, a prendersi gioco delle tue debolezze.

Chi ti vuole bene, anche quando si accorge di qualche tuo difetto, se te lo dice lo fa per aiutarti, senza umiliazioni, cattiverie e colpi bassi. Non permettere a nessuna persona negativa di rovinare le cose belle che ci sono in te!